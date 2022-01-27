国税局查账：部分领取紧急救助津贴的加拿大人需提交月收入低于一千加元的证据

这是国税局对紧急救助津贴领取者进行的第二波资格审查。在2020年底以前，该部门已寄出44万多封信。但上一波审查的目标是领取津贴的另一个条件，即在提出申请前的十二个月中收入不少于5000加元。

2020年3月新冠疫情在加拿大爆发后，停止非必要生产和服务的抗疫措施使成千上万加拿大人在一夜之间失去了收入。为了让他们尽快领到救助津贴，联邦政府简化了手续，但表示过后会对申请人的资格进行复查。

2020年，先后共有8900万加拿大人领到了每周500加元的紧急救助津贴，总额达816.4亿加元。

国税局官员提醒说，收到信并不一定意味着你必须退还补助款，而是必须按信中要求提供收入证据，例如银行账户信息、工资单和雇主证明。

对于被查明确实不符合领取条件的人，国税局将会制定灵活的退赔计划，也不会收取欠款利息。但是如果对收到的信置之不理，则会面临处罚。他们有45天的时间来准备证据和回复。

（Radio-Canada, Mathieu Dion, adaptation en chinois par Wei Wu)