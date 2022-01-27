一线曙光：安大略省和魁北克省的住院新冠患者人数出现明显下降。

在过去二十四小时中，安大略省有70名患者死亡，魁北克省有56人。

自下星期一起，安大略省的医院将可以重新开始进行非紧急手术和治疗。另外，电影院、剧场、体育场、健身房、餐馆和酒吧将恢复开放，但是接纳的人数必须减半。

安大略省将收到辉瑞研制的新冠口服药Paxlovid。由于数量有限，省公共卫生部门决定优先向一些患者群体提供该药，例如免疫力低下的患者，未打疫苗的60岁以上患者和原住民患者。50岁以上的患者如果承受另一种健康风险也在此列。

在魁北克省，卫生与社会服务研究所预测说，今后两个星期中，该省的住院新冠患者人数将下降至每天新增大约170人，新冠患者占用的病床数和被ICU收治的人数将下降至大约2500和250。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）