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一线曙光：安大略省和魁北克省的住院新冠患者人数出现明显下降
星期四（1月27日），加拿大疫情最严重的两个省份，安大略省和魁北克省在过去二十四小时内的住院新冠患者人数分别比前一天减少了371人和117人，ICU收治人数分别减少了9人和17人。对魁北克省来说，这是两个多月来首次出现一周住院人数少于前一周。
在过去二十四小时中，安大略省有70名患者死亡，魁北克省有56人。
自下星期一起，安大略省的医院将可以重新开始进行非紧急手术和治疗。另外，电影院、剧场、体育场、健身房、餐馆和酒吧将恢复开放，但是接纳的人数必须减半。
安大略省将收到辉瑞研制的新冠口服药Paxlovid。由于数量有限，省公共卫生部门决定优先向一些患者群体提供该药，例如免疫力低下的患者，未打疫苗的60岁以上患者和原住民患者。50岁以上的患者如果承受另一种健康风险也在此列。
在魁北克省，卫生与社会服务研究所预测说，今后两个星期中，该省的住院新冠患者人数将下降至每天新增大约170人，新冠患者占用的病床数和被ICU收治的人数将下降至大约2500和250。
（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）