爱德华王子岛的马铃薯开始到达全国各地的食品救助站。

爱德华王子岛这个加拿大最小的省份同时也是马铃薯种植大省，全国四分之一的马铃薯产量来自该岛。两个月前，加拿大食品检验局（CFIA）在当地的两块农田里发现了马铃薯黑瘤病后，决定暂停向美国出口马铃薯。成千上万吨卖不出去的马铃薯堆在仓库里，资金收不回来，这使许多农场主陷入困境。

另一方面，加拿大食品银行等分发免费食物的救助站自疫情以来求助者增加，而收到的捐助不足，一直在呼吁社会各界伸出援手。

加拿大农业部在圣诞节前宣布拨款2800万加元，帮助爱岛农场主度过难关。这笔资金主要被用来为食品救助站购买马铃薯。爱岛马铃薯管理局的市场经销专家菲利普斯（Mark Phillips）说，看到满载马铃薯的卡车离开爱岛奔赴各地的食品救助站，这对农场主们来说是 黑暗中的一点亮光 。他们很高兴自己的劳动成果将被放上人们的餐桌，而不是烂在仓库里。

菲利普斯介绍说，双方商定的售价低于市场价。这笔钱不足以弥补农场主们的损失，但至少能让他们手里有一笔资金来启动新一轮生产。这也是让每个人受惠于政府资助的最公平的方式。

在这个项目上与爱岛马铃薯管理局合作的主要是加拿大食品银行和加拿大第二收获，这两个组织都在全国各地开设众多救助站。为第二收获工作了六年的多伦多农产品经销经理范德兹瓦格（John VanderZwaag）说，爱岛的农场主每年向该组织无偿捐献上百万吨马铃薯，现在是回报他们的时候了。

第二收获组织计划在今后五个月中每周向旗下分站运送十车马铃薯。

爱岛每年出口1亿2千万加元的马铃薯。加美农业部长正在就恢复出口事宜进行磋商。但是加拿大食品检验局对马铃薯黑瘤病害的调查很可能要持续到2023年。

爱岛的农场主们还是不得不销毁一部分马铃薯。这项工作必须在冬季完成，以避免病害蔓延。

（CBC, Nancy Russell, adaptation en chinois par Wei Wu）