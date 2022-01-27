加拿大总理特鲁多因接触新冠感染者开始隔离。

特鲁多今天的原定工作日程包括出席自由党议员团大会，并分别与巴巴多斯总理和拉脱维亚总理举行线上会谈。

在特鲁多的五天隔离期间至少有两个重要事件：抗议防疫政策的卡车队将在这个周末抵达渥太华，议会众议院下星期一复会。

来自中部的卡车司机们举行这次长途游行原是为了对强制要求他们接种疫苗的规定表示抗议。但是一些极右组织在他们行进途中加入，其中有些人号召罢免特鲁多，有些人有意仿效一年前特朗普支持者冲击华盛顿国会大厦的行为。这个声势浩大的车队几天来吸引了全国关注，目前已进入安大略省西南部。渥太华警方正严阵以待。

特鲁多在2020年3月份曾因妻子感染而自我隔离14天。与那一次不同的是，他现已完成疫苗接种，本月初打了加强针。

（CBC News, CTV, adaptation en chinois par Wei Wu）