【报道】加拿大总理特鲁多给华人拜年；疫情下，华裔社区怎么迎接虎年？

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2月1号是农历新年。今年是壬寅虎年，也是疫情下的第三个农历新年了。

加广希望各位听众，来年虎虎生威，健康平安！

加拿大华裔不少社区机构这两年一直组织不同的活动，为社区的老人、低收入者等提供服务，而在农历新年期间，还会提供不同的娱乐和过节特别服务。

星期二（1月25日）加拿大总理贾斯汀·特鲁多通过本台以视频向华裔拜年：

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庆祝水虎年到来之际，也是我们静心重拾旧岁、憧憬展望来年之时。 引自 加拿大总理特鲁多

还说：“虎年象征着勇敢、韧力、适应力强——而这些正是加拿大人在疫情大流行期间所展现出来的品质。在我们继续应对病毒所带来的影响之时，这些品质将激励我们继续同舟共济，合力完成抗击COVID-19疫情的斗争。”

他还赞扬华裔加拿大人对国家做出的贡献，共同“把加拿大建设得更强劲、更包容、更繁荣。”。

烹饪文化大师班：通過烹飪分享文化，促进包容

位于温哥华的卓思公共关系公司负责人Helen Yu从疫情开始的时候就意识到，很多活动需要在互联网上进行了，于是就注册了：一切皆成虚拟，everythinggoesvirtural （EGV） （新窗口） 的网站。

在各种节日期间，她都曾经组织大厨现场示范的视频活动，比如在中秋节教大家做月饼等，非常受欢迎。

今年年二十八(1月29日，星期六）上午11点到下午12点半，，EGV与不列颠哥伦比亚省（BC省）列治文的慈善机构Richard Cares Richmond Gives（RCRG （新窗口）合作，邀请名厨张玥（Yuyina Zhang ）亲身示范如何制作两道云南名菜。

Helen Yu介绍说，重点是这次活动将在Zoom上直播，参与者可以和大厨互动，点评交流。

我们就是希望以美食来联络大家，所以欢迎各位参与，在不同地区和不同时空都可以参与，希望大家的新年会更好。 引自 Helen Yu

参与慈善活动的16位朋友可以得到大厨准备好的食材、调料等，而其他朋友可以按照公布的菜谱自己来准备食材。

疫情期，Hellen Yu ，右二，组织的社区活动。 照片：Radio-Canada

大厨张玥接受加广访问时表示，这次教大家做的是两道她的故乡云南的名菜，一道是“云南‘贵’鸡”（也就是景颇族的名菜鬼鸡），另一道则是一份甜点黄金板栗酥。

温哥华大厨张玥这次会示范两道云南名菜。（本人提供） 照片：Radio-Canada

在海外，温哥华在华人食材上已经算是最好了，不过，味道可能还是和家乡的不同，一根香茅，一颗西红柿，味道也可能完全不一样的。我只能就地取材，最大限度的发挥。而这两个菜是要靠自己的技巧来发挥食材的效果的。 引自 名厨张玥（Yuyina Zhang ）

在这个疫情期，张玥尝试开自己的中餐馆，而且，一炮而红，进入了加拿大最佳100间中餐馆名单。

虽然最终因条件所限，她不得不关闭了实体餐馆，但是也算是打出了自己的名气。目前，她的宴会承办服务生意火爆。

Helen Yu表示，因为烹饪文化大师班反应很好，他们会继续组织活动和大家一起做菜做慈善。

今年春节，他们会继续和列治文的慈善机构 RCRG （新窗口）帮助老人孩子，在圣诞节捐赠玩具等，支持他们很有意义。

温哥华中侨互助会：舞狮、年菜慰问安老院

温哥华中侨互助会（SUCCESS）总裁周潘坤玲（Queenie Choo）在接受加广询问时表示，他们会按照去年的方式，在大年初一给温哥华华人安老院的老人们拜年，包括有舞狮，以及送上年菜，比如烤猪、鱼、以及蘑菇等菜式。

舞狮是中侨互助会的传统项目了，因为疫情，他们无法邀请更多老人们的家人朋友前往，也会执行严格的保持距离、戴口罩等防疫措施。 引自 周潘坤玲

去年春节，温哥华中侨互助会（SUCCESS）总裁周潘坤玲（左）给安老院老人拜年。 照片：Radio-Canada / 本人提供

多伦多文化中心：文化与美食并重

多伦多文化中心（CCCGT） （新窗口）媒体负责人Simon Ip告诉加广记者，因为奥米克戎变种新冠疫情，他们原本计划的晚宴要搁置了，所有庆祝活动都将通过虚拟网络进行。

他们的计划包括了： 1月26日-28日，文化中心厨房将制作200+个萝卜糕送给我们的老人。 2月7日人日新春虚拟庆典（晚上8:00） 2月8日 初八 - 一次一餐，为士嘉堡区长者提供250-300份热食（许愿井庄园） 2 月 15 日元宵节 - 一次一顿饭，为另一个士嘉堡地区的老年人提供 160 份热食（Tam O'Shanter Towers）

《欢乐西岛》多元春晚主持人单蓓，右二，和大宇（左一）、海燕（左二）、和Brian（右一）。 照片：Radio-Canada / 单蓓提供

蒙城：《欢乐西岛》庆新春

在东部的蒙特利尔，由于疫情，蒙特利尔唐人街庆祝活动再次暂停。

不过，蒙城的魁北克同乡会联合总会有一台线上春晚。

而与蒙特利尔相邻的西岛（West Island），在1月28日晚间7点半，会有一场《欢乐西岛》 （新窗口）的线上多元文化春晚。

这已经是第十四届欢乐西岛活动了，活动中还邀请了老牌流行歌手蔡国庆助阵，除了歌舞演出、少林武术馆的表演，还会举行大抽奖，发送红包。而她和其他三位主持人已经准备就绪。 引自 主持人单蓓

欢送丑牛辞旧岁，喜迎寅虎闹新春。