加拿大央行维持基准利率 0.25% 不变

加拿大 12 月份的年通胀率达到了 4.8% ，几周来，银行界和金融界的分析师一直预测央行在 1 月份将会干预，以控制通货膨胀。

然而，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆 （ Tiff Macklem） 似乎决定再等一段时间再开始上调基准利率，央行已经连续 22 个月维持基准利率不变。

央行仍然认为，到 2023 年，全球的经济增长将自我调节。

总体而言，加拿大央行预计全球 GDP 增长将从 2021 年的 6.75% 放缓至 2022 年和 2023 年的 3.5% 左右。 引自 加拿大央行的声明

持续的供应链不畅影响了更广泛商品的价格，加拿大央行预测，这些限制因素将使通胀率在 2022 年上半年保持在接近 5% 的水平。

央行行长蒂夫·麦克莱姆补充说，预计这些压力将在 2022 年下半年缓解，到年底通胀将下降到 3% 左右。

我们预计，在消费者服务支出反弹和出口强劲增长的推动下，今年经济的年增长率为 4%，到 2023 年将增长约 3.5%。 引自 加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆 （ Tiff Macklem）

央行将加息

面对经济过热的前景，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆周三表示，旨在在大流行期间支持经济的紧急货币措施已不再必要，因此已被撤回。

他还警告加拿大人预计很快就会加息，这表明从今年 3 月开始会出现一系列上涨。他说：

利率将不得不上调，以控制通胀。因此，加拿大人会看到利率上升的轨迹。 引自 加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆 （ Tiff Macklem）

央行行长蒂夫·麦克莱姆表示，加拿大央行致力于将通胀率控制在可接受的目标范围内。

他补充说：虽然在接连出现 COVID-19 疫情后重新开放经济非常复杂，但加拿大人可以确信，加拿大央行将能控制住通货通胀。

加拿大央行对基准利率的下一次修订将是 3 月 2 日。

（Radio-Canada）