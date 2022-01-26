Omicron 还没走， BA.2 又来了：BC省已发现 66 例

卫生当局表示，最近几周在不列颠哥伦比亚省发现了 Omicron 亚变体 BA.2 的病例，截至到 2022 年 1 月 21 日，该省已发现 66 例 BA.2 变体病例，其中一半与国际旅行有关。

虽然 BA.2的特殊性仍属未知，但这种变体的高传播性正在引起国际关注，特别是在丹麦和印度，BA.2 正在新增病例中迅速占据主导地位。

两周前 发现第一例

BC 省卫生官邦妮·亨利医生（B​​onnie Henry）说，我们第一次检测到 BA.2 病例是在大约两周前，她并没有过分担心，因为 BA.2 似乎并没有超过 Omicron，而 Omicron 出现后传播性很快就超过了 Delta 变体。

在英国，有些地方的传播在增加，但在加拿大没有足够的病例来看到其影响。

BC 省卫生官邦妮·亨利医生（B​​onnie Henry） 照片：La Presse canadienne / Chad Hipolito

她解释说，我们在不列颠哥伦比亚省看到了地区性 BA.2 感染，这只是因为病毒在快速传播时会发生不同的变体。

BC省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，正在监测情况，但现在下任何结论还为时过早。

有关BA.2 变体的确切病例数尚未得到确认，但BC省在 COVID-19 新增病例上的数据统计落后。

由于 Omicron 激增，BC省的检测能力已经达到极限，因此实际 BA.2 数字可能远高于报告的数字。

计划 6 月 30 日终止疫苗护照

另外，BC 省卫生官邦妮·亨利医生本周二宣布，BC省计划在 6 月 30 日之前终止疫苗护照.

省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，如果大流行情况有所改善，不列颠哥伦比亚省某些公共场所出示疫苗接种证明的要求可能会在 6 月 30 日之前取消。

她表示，BC省的公共卫生当局认为，Omicron 变体可能标志着这场大流行的结束，在某个时候将不再需要疫苗护照。她说:

我相信我们会有一个更 "温和" 的夏天，我们将不再需要这些现有的限制。 引自 BC 省卫生官邦妮·亨利医生（B​​onnie Henry）

(Radio-Canada)