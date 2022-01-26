BC 省威廉姆斯湖：前寄宿学校旧址发现 93 个“潜在无名坟墓”

威廉姆斯湖第一民族的负责人和理事会在新闻发布会上宣布了搜索的初步结果。

调查集中在前原住民寄宿学校 - 圣·约瑟夫传教寄宿学校（ St. Joseph’s Mission）旧址 470 公顷土地上 14 公顷的范围内，这个地方已被确定为有 潜在人类埋葬 的区域。

领导调查小组的 Whitney Spearing 表示，这 93 个地点是使用探地雷达以及空中和地面 LiDAR（光探测和测距）传感器确定的。

St. Joseph's Mission 寄宿学校

St. Joseph's Mission 寄宿学校于 1891 年运作到 1981 年，距离威廉姆斯湖仅数英里远，虽然它已被拆除，但给幸存者及其家人留下了痛苦的记忆。

威廉姆斯湖第一民族酋长威利·塞拉斯（Willie Sellars）说，我们听到了有关圣·约瑟夫寄宿学校里发生系统性酷刑、强奸和性侵犯的事情，一些原住民曾经在儿童时代被送到这个寄宿学校，这是他们的证词。

威廉姆斯湖第一民族酋长威利·塞拉斯（Willie Sellars） 照片：Laureen Carruthers

他说：

这段旅程将我们的调查团队带入了人类行为最黑暗的角落。 引自 威廉姆斯湖第一民族酋长威利·塞拉斯（Willie Sellars）

寄宿学校的恐怖

威利·塞拉斯说，调查小组听到了这所寄宿学校里有孩子失踪、被杀、遭受系统性酷刑、殴打、强奸和饥饿的情况，有孩子被绑在木板上遭受鞭打 …

威利`塞拉斯说，对这些事实，政府、宗教当局和警察当时进行了故意掩盖。

搜索仍在继续

专家指出，周二公布的是初步结果，探地雷达和磁力测量的空中和地面探测工作将继续进行。

去年春季，WLFN 在前坎卢普斯 （Kamloops）原住民寄宿学校旁边发现了无标记墓地后，发起了这项调查。

据估计，从 1830 年代到 1997 年最后一所寄宿学校关闭，加拿大有超过 150,000 名原住民儿童就读寄宿学校。

加拿大国家真相与和解委员会 (National Centre for Truth and Reconciliation, NCTR) 根据死亡记录估计，约有 4,100 名儿童在寄宿学校死亡，但实际数字可能要高得多。

真相与和解委员会表示，大量被强制送往寄宿学校的原住民儿童以后再也没能回家 …

（Radio-Canada，CBC）