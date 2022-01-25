随着紧张局势升级，加拿大撤离在乌克兰的外交人员家属.

加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada ）在周二（1月25日）发表的一份简短声明中说： 加拿大人、我们在国外使团的人员及其家人的安全和保障是我们的首要任务。

由于俄罗斯持续在乌克兰及其周边地区进行军事集结和破坏稳定的活动，我们决定暂时撤离加拿大使馆工作人员的 18 岁以下儿童及其随行家属。

声明还说，加拿大全球事务部将继续监测局势。

加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada ）部长 Mélanie Joly。 照片：Reuters / GLEB GARANICH

美英撤离外交人员家属

几天前，美国和英国已经撤离了自己在乌克兰大使馆人员的家属。

对美国撤离外交人员家属的决定，乌克兰外交部通过发言人Oleg Nikolenko 在推特上表示遗憾。

推文说，我们尊重外国确保其外交使团安全的权利，但我们认为这样的举动为时过早，而且是过度谨慎的一个例子。

这一推文补充说，应避免采取可能加剧社会紧张局势和破坏乌克兰经济和金融安全稳定的姿态。

2022年1月，乌克兰皮斯基 （ Pisky）的战壕里，一名乌克兰士兵抽着烟休息。 照片：Getty Images / Brendan Hoffman

俄罗斯否认计划发动袭击，但最近几周已经在乌克兰附近集结了大约 100,000 名士兵。

乌克兰领导人试图表现出冷静并消除对入侵迫在眉睫的担忧，而美国及其北约盟国正在进入戒备状态。

（Radio-Canada，CBC）