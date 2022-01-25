尽管 Omicron 大蔓延，不少加拿大人照样到海外旅行

根据加拿大统计局统计，2021年的12 月份，有 742,417 名加拿大航空旅客从国外返回。

这个数字几乎是 2020 年12 月人数的六倍，是 2019 年 12 月（疫情爆发前）人数的一半以上。

今年初也是如此，根据加拿大边境服务局（CBSA）发布的最新数据，今年 1 月 3 日至 1 月 9 日这一周，有 216,752 名加拿大航空旅客抵达加拿大。

人们不愿再等

Lesley Keyter 是卡尔加里市旅行社 The Travel Lady 的业主，她表示，自去年 10 月以来，预订旅行的客户数量与前一年同期相比猛增了 30% 至 40%。

卡尔加里市旅行社 The Travel Lady 的业主 Lesley Keyter 表示，自去年 10 月以来，预订旅行的客户数量大增。 照片：Offerte par Lesley Keyter

她说，她的客户（其中大多数年龄在 50 岁以上）的热门目的地包括欧洲、墨西哥和哥斯达黎加，当 Omicron 病例开始激增时，一些客户取消了旅行，但大多数人仍保留了旅行计划。

Lesley Keyter 表示，这些客户说，我们在地球上的时间有限... 我们已经推迟了旅行两年，现在不想再推迟了。

她还说，旅行者对自己接种了 COVID-19 疫苗和加强针后的免疫力感到自信，他们认为自己哪怕感染了 Omicron，也不会到进医院的程度。

在国外检测阳性的风险

加拿大人若在海外感染新冠，则不能马上返回加拿大。 照片：Associated Press / Nam Y. Huh

不过，到海外旅行的人，若受到感染，回家时将面临障碍。

要进入加拿大，航空乘客必须出示在出发前 72 小时内进行 COVID-19 检测呈阴性的证明，如果检测呈阳性，则必须至少等待 11 天才能登机回国。

（CBC）