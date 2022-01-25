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尽管 Omicron 大蔓延，不少加拿大人照样到海外旅行

第五波疫情中仍有很多加拿大人到海外旅行。

第五波疫情中仍有很多加拿大人到海外旅行。

照片：Radio-Canada

RCI

虽然 Omicron 变体在迅速而疯狂地传播，但许多加拿大人照样旅行不误。

根据加拿大统计局统计，2021年的12 月份，有 742,417 名加拿大航空旅客从国外返回。

这个数字几乎是 2020 年12 月人数的六倍，是 2019 年 12 月（疫情爆发前）人数的一半以上。

今年初也是如此，根据加拿大边境服务局（CBSA）发布的最新数据，今年 1 月 3 日至 1 月 9 日这一周，有 216,752 名加拿大航空旅客抵达加拿大。

人们不愿再等

Lesley Keyter 是卡尔加里市旅行社 The Travel Lady 的业主，她表示，自去年 10 月以来，预订旅行的客户数量与前一年同期相比猛增了 30% 至 40%。

卡尔加里市旅行社 The Travel Lady 的业主 Lesley Keyter

卡尔加里市旅行社 The Travel Lady 的业主 Lesley Keyter 表示，自去年 10 月以来，预订旅行的客户数量大增。

照片：Offerte par Lesley Keyter

她说，她的客户（其中大多数年龄在 50 岁以上）的热门目的地包括欧洲、墨西哥和哥斯达黎加，当 Omicron 病例开始激增时，一些客户取消了旅行，但大多数人仍保留了旅行计划。

Lesley Keyter 表示，这些客户说，我们在地球上的时间有限...  我们已经推迟了旅行两年，现在不想再推迟了。

她还说，旅行者对自己接种了 COVID-19 疫苗和加强针后的免疫力感到自信，他们认为自己哪怕感染了 Omicron，也不会到进医院的程度。

在国外检测阳性的风险

加拿大人若在海外感染新冠，则不能马上返回加拿大。

加拿大人若在海外感染新冠，则不能马上返回加拿大。

照片：Associated Press / Nam Y. Huh

不过，到海外旅行的人，若受到感染，回家时将面临障碍。

要进入加拿大，航空乘客必须出示在出发前 72 小时内进行 COVID-19 检测呈阴性的证明，如果检测呈阳性，则必须至少等待 11 天才能登机回国。

（CBC）

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