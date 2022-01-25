卡车司机组车队抗议，特鲁多为强制卡车司机接种疫苗规定辩护

特鲁多表示，接种疫苗是支持加拿大经济的最佳方式，并认为反对党保守党正在对这项规定的后果做出危言耸听的评论，如商店货架空空如也。

与此同时，保守党在向总理特鲁多施压，要求政府放弃强制卡车司机接种疫苗的要求，称这对供应链和加拿大经济复苏构成了风险。

加美实施强制规定

加拿大从 1 月 15 日起实施了一项新规定，要求加拿大的跨境卡车司机必须完成接种 COVID-19 疫苗，以避免在过境后进行两周隔离，而没有接种疫苗的非加拿大卡车司机将被拒绝入境。

美国则从上周六 1 月 22 日起，对通过美国-加拿大边境以及美国-墨西哥边境的卡车司机也实施了类似要求。

因此，未完成疫苗接种的加拿大司机现在也将无法入境美国。

Freedom Convoy 2022

车队示威活动由西海岸货运协会 West Coast Trucking Association 发起组织。 照片：CBC / Doug Kerr

由跨境卡车司机组成的一个车队于上周日（1月23日）从温哥华市出发，开往加拿大首都渥太华进行抗议，要求政府取消对卡车司机的强制接种疫苗规定，称这将造成司机短缺和燃料变贵。

车队示威活动由西海岸货运协会 West Coast Trucking Association 发起组织，该车队取名为 2022年自由车队 - Freedom Convoy 2022，他们通过筹款网站已经筹到了 $370万 加元。

车队经过沿途各省的卡车司机正在不断加入，他们计划于本周六 1 月 29 日抵达渥太华，举行货车示威。

加拿大 90% 卡车司机已接种

行业组织 - 加拿大卡车运输联盟 (The Canadian Trucking Alliance，CTA) 表示，加拿大 90% 的长途卡车司机已经接种了疫苗。

该联盟还在一份声明中说： 加拿大卡车运输联盟不支持并且强烈反对在公共道路、高速公路和桥梁上进行的任何抗议活动。

声明说，CTA 认为，此类行为 - 尤其是干扰公共安全的行为 - 不是表达与政府政策分歧的方式。

（Radio-Canada）