【报道】官宣了！唐人街成蒙特利尔市历史保护遗址；活动人士：令人振奋的第一步，但远不足够

星期一（1月24日）早上，加拿大法语省份魁北克文化与信息部长纳塔莉·罗伊（Natalie Roy）与蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）宣布，位于市中心的唐人街将被确定为历史保护遗址。

这也是由蒙特利尔市政府确认的第一个历史保护遗址地区。

同时，唐人街上的Wing's Mansion，也就是永兴隆面厂，以及相邻的S. Davis and Sons烟草公司两栋建筑，被指定为魁北克历史遗产建筑 —— 意味着，建筑物的拥有者如果需要进行装修或是拆除，必须取得文化部的批准。

2018年，赵秀媚参加在唐人街举办的移民问题讨论。 照片：Radio-Canada / CBC

消息传出，保护唐人街社区及历史遗迹的活动人士和机构非常开心。

保护唐人街行动团队的媒体发言人赵秀媚（May Chiu）接受加广中文访问时难掩兴奋。

她说，老实说，我希望这个决定可以早几年出台，不过，这是非常棒的第一步。

省、市政府的联合声明表示：“唐人街地区的建筑物，年代特征显著，建筑元素、标志和铭文见证华人社区的存在”，并称这是“魁北克和加拿大东部唯一保存下来的具有重要历史意义的唐人街”。

市长普兰特介绍说，正计划对该市的城市规划提出修正案，修改附近最高建筑高度和密度，以 保留唐人街的精神 。

具体来说，省政府宣布了唐人街中心地带是历史遗产保护区域，而接下来需要蒙特利尔市政府通过法规来决定具体如何保护。其实，市政府宣布的遗产保护区域比省政府提及的还要大，在这个范围之内，市政府必须不再允许不合比例的高层建筑，以及修建风格不统一的建筑 引自 赵秀媚

过去这些年，位于蒙城市中心的唐人街一直是政府和开发商垂涎的中心区域，周边的不少土地也逐渐被开发商购买，有些用作政府大楼，有些用做商业住宅、宾馆，面积不断缩小，令人担忧。

蒙特利尔中华会馆所在的老楼建于1843至1846年之间，而永兴隆面厂所在建筑这次被认定为历史遗产。 照片：Radio-Canada / Wei Wu/RCI

长期以来，唐人街居民、商业业主、以及蒙特利尔华裔社区人士一直呼吁把唐人街指定为历史遗产，以防止过度开发并保护其历史特征。

已经在唐人街居住了20年的让-飞利浦·里欧佩尔（（Jean-Philippe Riopel）是最早组织签名抗议持续出售唐人街用地的人士之一。

他在周一晚间接受加广中文记者采访时表示：

这是唐人街的胜利，也算是对自己个人过去一年努力的奖励。我非常开心，因为我居住的建筑是被宣布为历史遗产的建筑之一，我可以不用搬迁了。 引自 让-飞利浦·里欧佩尔

他补充说，自己没有想到，这个决定来得如此快速。

积极参与拯救唐人街的让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

唐人街不是博物馆

赵秀媚表示，为什么我们说，保护唐人街的建筑只是第一步？因为这些年，唐人街店铺和民居租金不断上涨，很多在这里生活了一辈子的长者无法负担而不得不搬离。在过去两年的大疫情下，唐人街的生意也一落千丈，很多店铺关闭。

她说，去年夏天，蒙特利尔市政府通过的保护唐人街行动规划中，还包含了商业活力、生活质量、居住环境、社区和谐与服务等很多方面，需要慢慢实行。比如，修建步行街，让唐人街与市中心连接起来，促进唐人街的商业繁荣。

保护唐人街，更重要的是保护生活在其中的人和生活传统，而不仅是保护一群沉默的建筑。如何复兴唐人街，保护那里的家庭、传统的商店、小商业？需要政府在商业上给予支持，以及增加唐人街的可负担住房 —— 看看这几年，唐人街的租金高到了可笑的程度。 引自 赵秀媚

她还强调，很多唐人街的长者不懂得英法语，需要懂得中文的医生、药剂师提供服务。这些长者是传统文化的守护者，他们了解华裔的历史，了解华裔经历的挣扎，应该得到更多的保护。

传统上，蒙特利尔唐人街的四个牌楼被认为划定了其区域： 东门：Saint-Dominique 与de la Gauchetière

西门：Jeanne-Mance 与 de la Gauchetière

北门：Saint-Laurent与 René-Lévesque

南门：Saint-Laurent 与 Viger 但从七零年代起，唐人街内陆续兴建了 政府大楼Guy-Favreau，酒店等建筑。 去年，开发商已经买下了de la Gauchetière路中华会馆旁边永兴隆面厂，计划在这里建造一栋二十层公寓大厦。而圣劳伦大街路口的房产已落入开发商之手。

1945年的二战胜利日，蒙特利尔华人在De la Gauchetière街商的庆祝活动。 照片：Radio-Canada / Conrad Poirier/Bibliothèque et Archives nationales du Québec

唐人街不仅仅属于华裔

里欧佩尔强调唐人街在蒙特利尔的重要性，“历史遗产被摧毁就再也无法复原了”。

他介绍说，自己的父亲曾是唐人街一带的警官，现在已经退休，很多老唐人街对他颇为熟悉。小时候，他常随着父亲来逛唐人街。

他说，我们需要要记住，唐人街不仅仅是华人的，也是整个魁北克的历史遗产。

记住，这片地方不仅仅是华裔的，也是整个魁北克的历史遗产，以前，爱尔兰、苏格兰人、犹太人等曾在这里聚居。这是魁北克唯一保存下来的唐人街了，我觉得，挽救唐人街对魁北克人非常重要，这是国家历史 ——唐人街已经被毁掉了很多，我们应该保护幸存下来的部分。 引自 让-飞利浦·里欧佩尔