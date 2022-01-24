没疫苗护照进不了大商店：魁北克省的大商家不高兴

只有食品超市和药店除外，因为属于基本服务。

魁省的一个 IKEA, 顾客们冒着严寒在排队等候进入。 照片：Radio-Canada

这一措施刚生效，商家就纷纷抨击谴责。

Canac 五金店就是其中一个， Canac 的营销主任帕特里克·德莱尔（Patrick Delisle）周一在接受加拿大广播公司 RDI 的采访时说， 五金店在有些方面是属于基本服务的，比如遭受了水灾的顾客来买修理产品，现在我们却得问他是否接种了疫苗。对我们来说，不得不管理这些遭受了灾难的的客户，非常令人失望，而且我们认为这不是我们的责任。

成本大增

魁北克省政府的这一决定也给这些商家带来了巨大的成本：雇佣保安和购买智能手机，因为需要检查每个人的疫苗护照。

Canac 五金店估计，实施这一疫苗护照措施，该店每周可能要多花高达 10 万加元，如果该措施持续到四月，成本可能达到一百万加元。

Canac 五金店雇佣了保安检查顾客的疫苗护照。 照片：Radio-Canada / Hadi Hassin

舍布鲁克市（Sherbrooke）一家 Sports Experts 商店的老板西蒙·加格农（Simon Gagnon）也表示，成本增加和劳动力短缺已经让他很头疼，招募保安人员，或指派负责验证疫苗护照的员工，这都是挑战。

不公平竞争

西蒙·加格农还认为，这项新措施也导致了不公平竞争，那些规模较小的体育用品店不受这一限制，处于优势。

他说：

让我们担心的是，人们可能不来这里排队，要不回家，要不就去别的地方购物了。 引自 Sports Experts 商店的老板西蒙·加格农（Simon Gagnon）

（Radio-Canada）