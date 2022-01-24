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没疫苗护照的顾客进不了大商店：魁北克省大商家不高兴
在魁北克省，从 1 月 24 日星期一起，要想进入 IKEA, Walmart, Costco, Canadian Tire, La Baie 等面积超过 1500平方米的大商店，顾客必须出示疫苗护照，否则只能打道回府。
只有食品超市和药店除外，因为属于基本服务。
这一措施刚生效，商家就纷纷抨击谴责。
Canac 五金店就是其中一个， Canac 的营销主任帕特里克·德莱尔（Patrick Delisle）周一在接受加拿大广播公司 RDI 的采访时说，
五金店在有些方面是属于基本服务的，比如遭受了水灾的顾客来买修理产品，现在我们却得问他是否接种了疫苗。对我们来说，不得不管理这些遭受了灾难的的客户，非常令人失望，而且我们认为这不是我们的责任。
成本大增
魁北克省政府的这一决定也给这些商家带来了巨大的成本：雇佣保安和购买智能手机，因为需要检查每个人的疫苗护照。
Canac 五金店估计，实施这一疫苗护照措施，该店每周可能要多花高达 10 万加元，如果该措施持续到四月，成本可能达到一百万加元。
舍布鲁克市（Sherbrooke）一家 Sports Experts 商店的老板西蒙·加格农（Simon Gagnon）也表示，成本增加和劳动力短缺已经让他很头疼，招募保安人员，或指派负责验证疫苗护照的员工，这都是挑战。
不公平竞争
西蒙·加格农还认为，这项新措施也导致了不公平竞争，那些规模较小的体育用品店不受这一限制，处于优势。
他说：
让我们担心的是，人们可能不来这里排队，要不回家，要不就去别的地方购物了。
（Radio-Canada）