供应链缓慢：货架上的产品减少

在食品店里，如果顾客找不到自己要找的食物，不能怪食品商，而要怪供应链的缓慢。

加蒂诺市( Gatineau) 食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme 解释说, 每次下了订单后, 我们会看到了不少产品缺货, 有时是花生酱，有时是立顿汤，等等.

食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme 照片：Radio-Canada / Alexander Behne

她说:

在 [疫情] 开始时，订单中大约有 15% 的产品没货, 现在, 这个比例已经上升到 25% 或 30%。 引自 食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme

供应链各个环节受影响

人员短缺、Omicron 变体和对货车司机的强制疫苗接种规定, 无论是生产、运输还是加工，供应链的各个环节都受到了影响, 。

达尔豪西大学 (Université Dalhousie) 农业食品分析科学研究实验室的主任斯利文·沙尔瓦 (Sylvain Charlebois) 说，Omicron 确实阻碍了所有企业, 企业的工作人数少了 20% 或 30%。

而且, 货车司机必须接种疫苗, 使大约 140,000 名卡车司机一下子不再具备过境的资格, 等于在火上浇油。

在食品店里，如果顾客找不到自己要找的食物，不能怪食品商，而要怪供应链的缓慢。 照片：Radio-Canada / Alexander Behne

加拿大零售委员会魁北克分会的主席米歇尔·罗切特（Michel Rochette）希望大家放心：食品店不会关门, 问题是某些产品交货延迟, 种类减少, 但这都是暂时的。

他说, 有一点是肯定的，产品迟早会重新上架, 您只需要耐心等待。

(Radio-Canada)