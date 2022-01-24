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供应链缓慢：货架上的产品减少

无论是生产、运输还是加工，供应链的各个环节都受到影响。

无论是生产、运输还是加工，供应链的各个环节都受到影响。

照片：Radio-Canada / Alexander Behne

RCI

自疫情大流行开始以来，供应链受阻, 产品的上货速度放缓.

在食品店里，如果顾客找不到自己要找的食物，不能怪食品商，而要怪供应链的缓慢。

加蒂诺市( Gatineau)  食品店  Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme 解释说, 每次下了订单后, 我们会看到了不少产品缺货, 有时是花生酱，有时是立顿汤，等等. 

食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme

食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme

照片：Radio-Canada / Alexander Behne

她说:

在 [疫情] 开始时，订单中大约有 15% 的产品没货, 现在, 这个比例已经上升到 25% 或 30%。
引自 食品店 Marché Laflamme 的经理 Myriam Laflamme

供应链各个环节受影响

人员短缺、Omicron 变体和对货车司机的强制疫苗接种规定, 无论是生产、运输还是加工，供应链的各个环节都受到了影响, 。

达尔豪西大学 (Université Dalhousie)  农业食品分析科学研究实验室的主任斯利文·沙尔瓦 (Sylvain Charlebois) 说，Omicron 确实阻碍了所有企业, 企业的工作人数少了 20% 或 30%。

而且,  货车司机必须接种疫苗,  使大约 140,000 名卡车司机一下子不再具备过境的资格, 等于在火上浇油。

在食品店里，如果顾客找不到自己要找的食物，不能怪食品商，而要怪供应链的缓慢。

在食品店里，如果顾客找不到自己要找的食物，不能怪食品商，而要怪供应链的缓慢。

照片：Radio-Canada / Alexander Behne

加拿大零售委员会魁北克分会的主席米歇尔·罗切特（Michel Rochette）希望大家放心：食品店不会关门,  问题是某些产品交货延迟, 种类减少, 但这都是暂时的。

他说,  有一点是肯定的，产品迟早会重新上架, 您只需要耐心等待。

(Radio-Canada)

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