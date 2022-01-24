安大略省新冠累计感染超过 100 万例

安大略省在 2020 年 1 月 25 日确诊了第一例 COVID-19 病例，安省卫生部称，从 2020 年 1 月 25 日到本周一，安省的 COVID-19 感染累计达到 1,001,455 例。

这些病例中略超过 92% 的人已经康复，但目前安省至少还有 65,504 人属于活跃病例。

省卫生部表示，安省现在有 615 名新冠患者在重症监护室 ICU，有 372 人（ 60%）上了呼吸机。

从 2020 年 1 月 25 日道到本星期一，安大略省由 COVID-19 导致的累计死亡人数为 11,004 人。

337 所学校缺勤率超过 30%

与此同时，星期一上午，安大略省教育部开始发布有关学校教职工和学生缺勤的新数据。

安省一些学校因新冠导致的缺勤率很高。 照片：CBC/Moreen Mugerwa

安省全省共有公立中小学4844所，其中 3,453 所提供缺勤数据. 上周五，有 337 所学校报告的缺勤率达到或超过 30%，有 262 所学校报告的缺勤率为 25% 至 29%。

30% 的缺勤率很高，这表明 COVID-19 的 Omicron 变体在学校中的传播率很高。

（CBC）