北京奥运 2022：渥太华希望让加拿大运动员放心

加拿大体育部长 Pascale St-Onge 在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时说， 我们理解这一情况，我们把眼睛睁得大大的。

加拿大体育部长 Pascale St-Onge 照片：Radio-Canada / Daniel Coulombe

她说：

我们有一个计划，我们已经准备好了，我们将确保奥运会对我们的运动员来说顺利进行。 引自 联邦体育部长 Pascale St-Onge

尽管人们担心加拿大与中国的不稳定关系，渥太华希望让准备参加冬奥会的运动员以及将留在这里的家人放心。

联邦体育部长 Pascale St-Onge 说， 东道国有义务确保奥运会的安全和顺利运行，以及所有运动员的公平待遇。 [...] 我们希望加拿大运动员能够发挥最佳表现并实现他们的梦想。

自从加拿大宣布对 2022 年北京冬奥会进行外交抵制，不派政府官员和外交官员出现开幕式和闭幕式后，中国政府毫不掩饰对这一声明的气愤。

上周，一名奥委会成员提醒说，所有运动员必须尊重奥林匹克精神，不发表政治意见，遵守中国法律。

北京冬奥会对参赛者的新冠测试更为严格。 照片：afp via getty images / DAVID GANNON

为任何可能做好准备

加拿大体育部长 Pascale St-Onge 重申，加拿大已为任何可能发生的情况做好了准备，但她没有提供更多细节。

（Radio-Canada）