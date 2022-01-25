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北京奥运 2022：渥太华希望让加拿大运动员放心
距离北京奥运会开幕还有不到两周的时间，加拿大代表团的一些成员感到担忧，运动员是否会因为过于敏感的 COVID 测试而被隔离？他们是否会有被控间谍活动和受到任意处罚的风险？
加拿大体育部长 Pascale St-Onge 在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时说，
我们理解这一情况，我们把眼睛睁得大大的。
她说：
我们有一个计划，我们已经准备好了，我们将确保奥运会对我们的运动员来说顺利进行。
尽管人们担心加拿大与中国的不稳定关系，渥太华希望让准备参加冬奥会的运动员以及将留在这里的家人放心。
联邦体育部长 Pascale St-Onge 说，
东道国有义务确保奥运会的安全和顺利运行，以及所有运动员的公平待遇。 [...] 我们希望加拿大运动员能够发挥最佳表现并实现他们的梦想。
自从加拿大宣布对 2022 年北京冬奥会进行外交抵制，不派政府官员和外交官员出现开幕式和闭幕式后，中国政府毫不掩饰对这一声明的气愤。
上周，一名奥委会成员提醒说，所有运动员必须尊重奥林匹克精神，不发表政治意见，遵守中国法律。
为任何可能做好准备
加拿大体育部长 Pascale St-Onge 重申，加拿大已为任何可能发生的情况做好了准备，但她没有提供更多细节。
（Radio-Canada）