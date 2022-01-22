研究表明，疫情期间温哥华贫困社区的暴力犯罪有所增加

研究人员马丁·安德森（Martin Andresen） 和塔拉·霍金森（Tarah Hodgkinson） 对这场健康危机造成的社会影响进行了研究，他们尤其审视了在疫情大流行第一年温哥华警方的数据。

特殊事件与犯罪

马丁·安德森是西蒙·弗雷泽大学 SFU 犯罪学学院的教授，也是这一研究报告的联合作者，他说，在大流行期间，我们看到城市边缘化地区的犯罪率趋于增加。

他认为这毫不奇怪，因为这是在城市中发生特殊事件（例如流行病或自然灾害）时的经典模式，这项研究强调，一项特殊事件将加剧社会不平等，并增加贫困社区的犯罪。

温哥华的市区以及 Strathcona 和 Mount Pleasant 社区都出现了这一趋势，研究人员还指出，最贫困的社区有大量的人失业。

马丁·安德森教授表示，增加最多的犯罪主要与经济生存有关。

温哥华市富裕地区的盗窃案也有所增加，例如基斯兰奴、凯里斯代尔、奥克里奇和基拉尼 （Kitsilano, Kerrisdale, Oakridge，Killarney）。

多支持弱势社区

研究人员表示，为受疫情影响较大的弱势社区的人口提供更多社会支持非常重要，尤其是在住房方面。

西蒙·弗雷泽大学教授马丁·安德森总结道： 这场大流行向我们表明，边缘化人群是最需要帮助的人。

上述研究调查了温哥华市 22 个社区中的 10 种不同犯罪类别。

（Radio-Canada）