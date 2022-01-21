加拿大首席卫生官：加拿大 “可能" 已经过了 Omicron 的顶峰

她说，在模型更新后的几周内，有早期迹象表明感染可能在全国范围内达到顶峰，包括每日病例数、检测阳性、有效繁殖数、废水监测趋势等。

在全国范围内，自上周以来，平均每日新增病例数减少了 28%，但她警告说，由于 Omicron 蔓延，实验室测试跟不上需求，因此该数字可能会低于实际病例数。

她还表示，由于检测呈阳性率为 22%，且 7 天的平均日增病例数接近 27,000 例，这意味着COVID-19 已在全国广泛传播。

谭咏诗医生说，尽管当前这波疫情可能已经过了顶峰，但住院率仍在迅速上升，加拿大各地的许多医院都处于 巨大压力之下 。

她说，在过去的一周里，我们的医院每天平均有超过 10,000 名 COVID-19 患者住院接受治疗，超过了之前每波疫情的每日高峰期。

加拿大的Covid住院人数达到疫情以来最高水平. 照片：CBC/Evan Mitsui

谭咏诗医生再次敦促加拿大人接种疫苗和打加强针。

当被问及华盛顿大学的一份报告称大流行正在逐渐消退时，谭说这是 可能的 ，但需要谨慎行事。

在 Omicron 达到顶峰后

萨斯喀彻温大学的流行病学教授克里·纽多非（ Cory Neudorf） 医生说： 未来会有变体。这是病毒感染的一个特征，它们将不断变异并形成新的变体。

他同意卫生官谭咏诗医生的呼吁，即加拿大人在符合条件时应该进行加强针注射，而且在全球范围内应该更加重视疫苗公平性，以尽量减少未来出现国外变种的风险。

（CBC）