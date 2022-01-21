魁北克省原住民歌手 Kathia Rock 推出新歌，纪念原住民妇女

这首歌是为了悼念那些失踪和被杀害的原住民妇女和少女们，为了悼念 2021 年在原住民寄宿学校旧址发现的无标记坟墓的死者们，这首歌将被纳入这位 Innu 歌手的首张专辑，该专辑计划于今年 5 月发行。

Terre de nos aïeux - 我们祖先的土地

Terre de nos aïeux - 我们祖先的土地 是一首法语歌曲， 歌曲中几次提到了加拿大的国歌 O Canada，以把原住民的历史与加拿大的历史联系起来。

Kathia Rock 在接受加拿大广播公司的采访时说，我想用一首歌来讲述历史中的一些事实，但不是以指责的语气，我只是想澄清事实。

她补充说，虽然我们的历史让人悲伤，但我内心永远有个小 Kathia，为她的姐妹们和值得讲述的历史站出来。

魁北克省的原住民歌手 Katia Rock 照片：Courtoisie du Rendez-vous des grandes gueules

上周五发布的 Terre de nos aïeux - 我们祖先的土地 的歌曲视频是在魁北克省的北岸地区 （Côte-Nord）拍摄的，对这位艺术家来说，这是一个非常重要的地方，因为她来自那里 Sept-Îles 的 Uashat mak Mani-utenam。

在视频中，Kathia Rock 穿着一件专门为拍摄视频而制作的红色连衣裙，以纪念失踪和被杀害的原住民妇女和少女们。

（Radio-Canada）