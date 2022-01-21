【报道】保守党议员庄文浩回应加广：适当时候将重启“加中关系特别委员会”

针对是否重启一个深度探讨对华政策的议会特别委员会，保守党内部出现了分歧，也连带引发媒体和专家的热议。

加中关系特别委员会，CACN 成立于2019年12月，提议者正是当时保守党影子外交部长、现任党魁奥图（Erin O'Toole)。

特别委员会设立18个月的时间里，关注两名麦克遭中国关押、孟晚舟事件对加中关系带来的影响。随后，陆续就香港、新疆、台湾、华为5G带来的安全担忧、温尼伯加拿大生物实验室华裔学者被开除等事件，传唤相应人士，举行专家证人听证，撰写调查报告。

但在本届议会开始之后，保守党领导层却没有立即重启这个特别委员会。

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong） 照片：Radio-Canada / submitted by Lynette Ong

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong）接受加广采访时表示，这一特别委员会的工作非常重要。

它是加拿大为数不多的可以就涉及中国的问题，发表意见以及进行讨论的平台。尽管两名麦克事件解决了，但加中关系进入了新阶段，依然面临很多问题。 引自 王慧玲（Lynette Ong）

保守党议员庄文浩（Michael Chong)则就加广的提问发出一份声明，解释说 保守党一直计划重启‘加中关系特别委员会’，只是时间问题。

我们会认真对待来自北京共产党领导层的威胁，并致力于通过应对这些威胁来维护加拿大的国家安全和利益。自由党政府缺乏应对中国威胁的连贯而统一的计划，重建加中关系特别委员会，令我们能够更好地追责。 引自 庄文浩（Michael Chong)

华裔时政评论人士昌西分析说，加中关系特别委员会着实做出了许多显著并且能够被看到的工作。这个委员会的存在，让媒体和各界人士关注与中国相关的各项议题，让更多关于中国的问题进入公众的视野。这也解释了，包括魁人政团新民主党在内的全体反对党，都支持这一委员会设立的原因。

保守党内部现分歧

去年11月大选结束之后，庄文浩还曾表示，会推动重启这个以研究加拿大对华政策的特别委员会。但到了12月份，保守党出人意料表示，不会重启CACN，而会成立特别委员会关注阿富汗沦陷事件。

在给加广的声明中，庄文浩解释说，要恢复特别委员会，需要在议会通过反对动议。去年大选之后，保守党就两个最紧迫的问题提出了动议——政府失败的经济议程和阿富汗局势。

但有中国问题专家分析认为，奥图最终决定不重启CACN或许和去年大选中，保守党部分候选人在华裔聚集选区选举成绩不佳有关。

去年联邦大选后，保守党指责外国势力有目标攻击其候选人，如在不列颠哥伦比亚省，包括资深议员黄陈小萍以及赵锦荣等都未能赢得连任。保守党部调查的结论是，至少有十三个选区受到了中文虚假信息影响。

此后，还出现了保守党华人协会因奥图对中国立场，要求其辞职的事件。

但奥图不再重启 加中关系特别委员会 的决定，在保守党内部激起反对声浪，至少有五位资深议员公开接受全国发行的《环球邮报》采访 （新窗口），表达不满。

来自阿尔伯达的保守党议员、前加中关系特别委员会的副主席加内特·吉尼斯（Garnett Genuis） 直接表示：

无论是作为政治战略还是国家政策，（对华）绥靖都不是好的策略。 引自 加内特·吉尼斯（Garnett Genuis）

在加拿大的香港、维吾尔、以及台湾人权组织机构代表也对保守党这一决定感到不安，并开始与不同党派议员联络。

加拿大香港联合会（Alliance Canada Hongkong)的推特于周三（1月19日）以中英双语说明，他们就此与庄文浩等议员进行了沟通，并对重启加中关系特别委员会感到 谨慎乐观 。

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

《环球邮报》报道称，鉴于压力，奥图目前正积极考虑在下半年重启这个特别委员会。

奥图希望平息党团内成员的不满，这很容易理解。但实际上，奥图是在原则问题上退让。至于造成奥图做出决定的原因，或许是身边幕僚的错误判断，或许是处于对选情归因的错误判断。结合在大选后，保守党内部对奥图的非议，也是对其党领地位的另一次挑战。 引自 昌西

庄文浩与加内特·吉尼斯等保守党议员还认为，如果在这次选举中，因有针对性的虚假信息而导致一些议员落败，我们应该做的是加强与选民的有效沟通。

2020年三月，总理特鲁多与国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng)(左）、以及时任加拿大驻法国大使Isabelle Hudon参加一个支持女性企业家活动。 照片：The Canadian Press / Cole Burston

显示加中关系的复杂性

特鲁多自由党政府一直不支持设立加中关系特别委员会。

从2019年起，总理特鲁多数次表示，会出台详尽的对华政策，但都无疾而终。

此外，加拿大也是 五眼联盟 中，唯一一个尚未就华为5G做出正式决定的国家。

同时，加拿大情报机构多次警告中国在加拿大的影响力，及保守党要求政府分享两名遭开除的国家生物实验室科学家—— 邱香果以及陈克定夫妇的文件等事件还在进行中。

本月，加拿大外交部长乔丽（Mélanie Joly）受访时表示，会很快推出印太战略。

上周，加拿大国际贸易部部长伍凤仪（Mary Ng）与台湾行政院政务委员邓振中就 外国投资促进与保护协议，FIPA 开始探索性谈判 —— 这是加拿大与台湾关系中几十年未曾出现的场景。

王慧玲教授表示，我觉得，特鲁多政府希望将印度-太平洋战略作为一个整体战略，不仅仅是专注于中国 —— 这显示出，对华政策的复杂性，但政府依然不清楚应该如何应对，于是，希望以应对中国周边国家，来解决中国带来的问题。