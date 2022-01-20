四人在步行穿越加美边境时被冻死，其中包括一名婴儿

加拿大皇家骑警助理专员简·麦克拉奇（Jane MacLatchy）在周四（1月 20日）的新闻发布会上说： 这是一场绝对令人心碎的悲剧。

她说，在一个地方发现了一男、一女和一个婴儿的尸体，在几米外还发现了一名十几岁男孩的尸体。

他们被认为在从加拿大步行穿越边境前往美国时因寒冷的天气中而死亡。

加拿大皇家骑警 RCMP 的官员在加美边境地带进行搜寻。 照片：(Submitted by RCMP)

一些人从曼省艾默生（Emerson）镇进入美国后被逮捕

周三上午 9 点 30 分左右，加拿大皇家骑警的综合边境执法小组的成员接到警报，美国海关和边境保护局官员在美国与曼尼托巴省艾默生镇接壤附近逮捕了一个刚刚从加拿大进入美国的团体。

美国官员说，被逮捕的人中有一名成年人携带有婴儿用品，但这些人中并没有婴儿。

加拿大皇家骑警助理专员简·麦克拉奇表示，在接到这个消息后，加拿大和美国立即在边界两侧展开了搜索。

结果加拿大警方在周三下午 1 点 30 分左右发现上面四人的尸体，他们丧生的地方在加拿大曼尼托巴艾默生镇的以东约 10 公里，距离美国边境 9 到12 米。

简·麦克拉奇说： 整个 [星期三] 晚上我们都在继续寻找是否有其他的幸存者或受害者，警方今天（周四）继续在该地区进行巡逻。

识别受害者的工作在进行中

迄今为止，还没有找到其他受害者。

加拿大皇家骑警助理专员简·麦克拉奇说，目前正在确定死者的身份，并计划进行尸检以确认死。

她说，当天的体感温度在–35 摄氏度左右， 这些受害者不仅面临寒冷的天气，还面临着无尽的田野、大片的雪堆和完全的黑暗。

（CBC）