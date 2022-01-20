安大略省: 1 月 31 日起放宽 COVID-19 限制，3 月中旬取消大部分措施

从 1 月 31 日开始，许多室内场所将能在室内接待顾客，但人数限制在 50% ，这些场所包括：

餐厅、酒吧和其他不跳舞的餐饮场所。

零售商店，包括购物中心。

健身房。

电影院。

会议和活动空间。

博物馆、画廊、水族馆、动物园和类似景点。

赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所。

安省对疫苗接种证明和口罩的要求将保持不变。

此外，安省将允许最多 10 人的室内社交聚会和最多 25 人的户外聚会。

安大略省政府还计划在 3 月 14 日取消对室内空间的全部人数限制，但将维持有关疫苗接种证明和口罩的要求。

住院人数放缓

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford） 照片：La Presse canadienne / Chris Young

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）在周四的新闻发布会上宣布了上述变化。

他强调，这一计划有可能因 COVID-19 的趋势和数据的改变而变动。

他说，我们需要谨慎，但他 有信心 这个重新开放计划将实施，在新增 COVID-19 病例上， 最坏的情况已经过去 。

这个星期，安省卫生部长 Christine Elliott 表示，预计新增病例将在未来几周的某个时候达到顶峰，住院人数也将在之后的几周内开始减少，有可能是在 2 月中旬的某个时间点。

她说，新入院和进入重症监护病房的人数已经开始放缓。

（CBC）