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安大略省: 1 月 31 日起放宽 COVID-19 限制，3 月中旬取消大部分措施
安大略省政府周四 ( 1 月 20 日）表示，安大略省将于 1 月底开始放宽 COVID-19 公共卫生限制，并计划在 3 月中旬之前取消大部分限制措施。
从 1 月 31 日开始，许多室内场所将能在室内接待顾客，但人数限制在 50% ，这些场所包括：
- 餐厅、酒吧和其他不跳舞的餐饮场所。
- 零售商店，包括购物中心。
- 健身房。
- 电影院。
- 会议和活动空间。
- 博物馆、画廊、水族馆、动物园和类似景点。
- 赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所。
安省对疫苗接种证明和口罩的要求将保持不变。
此外，安省将允许最多 10 人的室内社交聚会和最多 25 人的户外聚会。
安大略省政府还计划在 3 月 14 日取消对室内空间的全部人数限制，但将维持有关疫苗接种证明和口罩的要求。
住院人数放缓
安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）在周四的新闻发布会上宣布了上述变化。
他强调，这一计划有可能因 COVID-19 的趋势和数据的改变而变动。
他说，我们需要谨慎，但他
有信心 这个重新开放计划将实施，在新增 COVID-19 病例上，
最坏的情况已经过去。
这个星期，安省卫生部长 Christine Elliott 表示，预计新增病例将在未来几周的某个时候达到顶峰，住院人数也将在之后的几周内开始减少，有可能是在 2 月中旬的某个时间点。
她说，新入院和进入重症监护病房的人数已经开始放缓。
（CBC）