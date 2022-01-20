加拿大 12 月年通胀率升至 4.8%：30 年新高

加拿大统计局表示，食品、汽车和住房价格的上涨推动了加拿大生活成本的加速上升。

12 月标志着加拿大的通胀率已经连续九个月高于加拿大央行设置的 1% 至 3% 的目标范围。

食品涨价 5.7%

新鲜农产品的价格大涨。 照片：Elvis Nouemsi Njiké

统计局周三报告说，食品的价格上涨了 5.7%，是自 2011 年以来的最大年度涨幅。

过去一年，苹果的价格上涨了 6.7%，橘子的价格几乎上涨了 6.6%。

统计局表示，新鲜农产品的价格受到了两个因素的影响： 种植区的不利天气条件以及供应链中断。

其他类型的食物价格也在迅速上涨。冷冻牛肉的价格在过去一年上涨了近 12%，而火腿和培根的价格上涨了约 15%。

半导体短缺持续存在

半导体芯片的持续短缺继续推高几乎所有带芯片产品的价格。

其中包括洗衣机和其他家用电器等耐用品，家用电器的价格在过去 12 个月中上涨了 5.7%， 新车的价格上涨幅度更大：7.2%。

供应链和消费者需求

统计局说，通胀压力源于广泛的全球供应链问题，以及消费者被压抑需求的 释放 。

2021 年，随着疫苗的问世，加拿大人外出、购物、外出就餐比 2020 年更多，与此同时，全球限制扰乱了供应链，因此限制了商品和服务的供应：投入短缺、生产瓶颈、主要港口拥堵、成本增加、交货时间延长等等。

专家们认为，由于禁止未接种疫苗的卡车司机入境的新规定，未来几周和几个月内食品价格的上涨可能会加剧。

(CBC)