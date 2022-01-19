新不伦瑞克省 1,600 名志愿者响应呼吁，支援医疗系统

加拿大广播公司报道说，不断增加的 COVID-19 病例对医疗保健系统形成巨大压力，新不伦瑞克省向公众发出求助呼吁，已有 1,600 多名志愿者报名参加。

需要志愿者

本周二，该省卫生部长多洛迪·谢波德 ( Dorothy Shephard) 要求志愿者们帮助应对疫情，因为 Omicron 变体正在导致住院人数上升，而且医院员工的缺勤增加。

她在声明中说， 我们需要您的帮助，无论您是退休人员、不执业人员还是无执照的人，如果您有可以提供帮助的经验，请与我们联系。

新不伦瑞克省卫生部长多洛迪·谢波德 ( Dorothy Shephard) 照片：Radio-Canada

积极回应

在周三（1 月 19日）的更新声明中，新不伦瑞克省表示，已经有超过 1,600 名新不伦瑞克人报名。

多洛迪·谢波德说， 我们很高兴看到这么多的新不伦瑞克人在一天内就站出来回应我们的呼吁，请转告您的邻居、家人和朋友，看看他们是否也能在与 Omicron 变体的斗争中帮助我们。

省政府表示，将对志愿者提供培训和个人防护设备，临床工作将包括注射疫苗、进行COVID-19 测试以及个人支持，而非临床工作包括文书工作、客户服务、准备和递送食品。

星期三，新不伦瑞克省报告新增 498 个 COVID-19 病例，并有 4 人死亡，住院人数为 123 人，其中 11 人在重症监护室。

（CBC）