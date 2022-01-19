2021 年的自然灾害在加拿大造成超 20 亿加元的财产保险损失

2021 年的最高损失额排名依次是：11 月 13 日不列颠哥伦比亚省的洪水（5.15 亿加元）、7 月 2 日卡尔加里的冰雹（5 亿加元）、12 月 11 日加拿大东部的大风（1.52 亿加元）、1 月 12 日加拿大西部的暴风雪（1.34 亿加元）和 7 月 22 日平原圣诞的大风暴（1.2 亿加元）。

2021年11月，BC 省 Abbotsford 遭受严重洪灾。 照片：Radio-Canada / Oliver Walters

在因恶劣天气支付保险财产损失的 10 个最昂贵的年份中，2021 年排名第六，最糟糕的是 2016 年，总损失约为 54 亿加元，其中包括阿尔伯塔省北部毁灭性野火造成的损失。

在 1983 年至 2008 年期间，加拿大保险公司因恶劣天气支付的索赔费用平均每年仅为 4.22 亿加元。

加拿大保险局副总裁克雷格·斯图尔特（Craig Stewart）呼吁加拿大政府把应对气候变化的能力列入优先工作日程。