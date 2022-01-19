北京奥运：中国 COVID-19 测试的高 “门槛” 可能对加拿大运动员参赛造成影响

中国对 COVID-19 测试的标准更严格，有可能给参加北京冬奥会 （新窗口）的加拿大运动员带来影响，意味着在加拿大检测为阴性的运动员抵达北京时有可能被视为阳性。

加拿大广播公司 CBC Sports 报道说，北京奥委会 （Beijing Olympic Committee）正在对 COVID-19 进行比平时更严格的检测，这使加拿大运动员，尤其是那些最近刚从病毒中康复的运动员，在抵达中国后更难通过检测。

门槛 更高

加拿大奥委会首席卫生官迈克·威尔金森医生 （Dr. Mike Wilkinson）确认，中国用于检测感染的循环阈值 (CT) 为 40。

CT 值越高，COVID-19 患者的传染性越低。

加拿大许多地方使用的标准为 CT 值 35。

NBA 和 NHL 用的标准是 CT30，NFL 已将其阈值设置为 35。

如果 PCR 检测的 CT 值设置的高，最近康复的人也可能被检测为阳性。

迈克·威尔金森医生说： 我认为北京正在尽全力确保不让有阳性结果的人进来。

传染病专家艾萨克·博古奇（Dr. Isaac Bogoch）表示， CT 值大于或等于 30 时， 我们就开始认为人们的传染性较低。

反复检测

北京奥运会将于2月4日至20日举行，中国当局进行 COVID-19 测试的标准更严格。 照片：Getty Images / Kevin Frayer

参加北京奥运会的人，如果在出发前 30 天或更短时间内感染过 COVID-19 并已经康复，则必须经过三次 PCR 检测并呈阴性，然后需要把这些文件提交给北京奥委会。

在获得批准后，则必须在飞往北京的航班前 96 小时和 72 小时再进行两次出发前测试。

之后是最后一环 — 在抵达中国机场时通过 PCR 测试，如果有人检测呈阳性且无症状，他们将被送到附近的酒店隔离。

然后需要再经过两次阴性测试，他们才能参加奥运会。

（CBC）