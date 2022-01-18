【专访】赖嘉晟 ：为温哥华冰球队设计虎年特别球衣，我要带出的信息是改变与团结

虎年农历新年（2月1日）在即，加拿大西部的温哥华市冰球队 加人队,Canuck 会推出限量版农历虎年新年特别球衣。

而这一球衣的设计者就是华裔设计师、动画导演赖嘉晟（Trevor Lai）。

在接受加广中文台采访时，赖嘉晟多次强调，自己的设计强调的是改变和团结 —— 希望过去两年新冠大疫情期，歧视/仇视亚裔事件能有所改变，也想强调社区是一家人。而虎年特别球衣的部分设计和收益将会捐赠给常年为族裔平等做出努力的机构 elimin8hate （新窗口）。

赖嘉晟正设计温哥华加人队农历虎年特别球衣。（上游动漫） 照片：Radio-Canada

”改变是设计核心“

冰球是加拿大的国球，虎年特别队服一经展示，立即成为城中佳话。

赖嘉晟介绍说，自己生长在温哥华，种族歧视肯定是一直都存在的，但是，没有如此普遍和上升那么暴力的程度，这个现象令我非常痛心。

在获邀成为加人队虎年农历新年队服的设计者之后，他觉得，既然希望改变，那不如彻底一些。以前的限量版设计仅仅是换个颜色，这一次我们可以把一个更深的含义融入设计，可以带出更有意义的信息。

我整个设计的意义就是改变（Change）。这是最大的信息，特别是这两年整体社会对华裔的歧视仇视行动，我希望带来改变。 引自 赖嘉晟

在赖嘉晟的设计中， 加人队 原本球衣标志虎鲸（Orca）变成了一只黄色的老虎，而下半部分破裂的冰块被以中国传统绘画中的水波替换。队服的颜色从之前深蓝白等，变为温暖的红色和黄色。

他表示，设计中最困难的是如何把原来标识中的虎鲸转化为一只老虎，这是两个完全不一样的动物，结合在一起，很有挑战，需要关注老虎的形状、表情等各种细节。我还决定，把原来标识中的冰块融化掉，变成了水，水代表柔和改变。

他前后画了80幅草稿，才达到满意的效果。

我特别感恩加人队给我这样一个机会，冰球是加拿大的国球。我的这个设计在本地很多媒体，甚至是最著名的‘冰球之夜’也播出了。他们不仅仅是把这个设计放在各个媒体平台上，同时也会详尽讲解其中的含义，比如呼吁社区团结、和谐、尊重，我特别开心，也很荣幸，也很有成就感 —— 作为一个亚裔设计师，我的目的已经达到了。 引自 赖嘉晟

冰球迷赖嘉晟身穿自己设计动漫图案球衣。 照片：Radio-Canada

加人与家人

加人队虎年队服设计的另一个特别之处是，肩膀上的温哥华千禧门图案，并写着 加人队 三个汉字。

赖嘉晟表示，一方面我们希望变革，改变目前一些人对亚裔的仇视。但另一方面，我也想强调，我们是一家人，要团结（Unity)。

‘加'字是中文翻译加拿大中的第一个字，而且，‘加人’和‘家人’是谐音，这是很奇妙的事情，始终我们生活在同一个社区。 引自 赖嘉晟

小时候，他和家人常去唐人街，千禧门是个地标性的建筑，所以很自然地使用了这一形象，并使用了松、梅、竹这些中国传统图案，以突出中国新年特色。

梦想需要一点点实现

赖嘉晟出生在温哥华，大学主修商业，但从小喜欢绘画。

十年前，他创办了自己的媒体科技公司上游动漫（Up Studios） （新窗口），目前常住在中国。

除了设计，他也是知名的动画导演、编剧、插画家。

赖嘉晟从小就是冰球迷，他公司制作的《超级布迷之冰球英雄》，是中国点击量最大的、为儿童制作的关于冰球知识的系列剧。

上游动漫还创造出了Piggy、Tomo等多个知名的动漫形象。

他说，自己的梦想就是创造出一个像迪斯尼乐园那样的动漫王国，有很多经典形象，不仅仅是华裔孩子喜欢，全世界的孩子都喜欢。

我的动漫形象一个一个设计出来，慢慢朝中国迪斯尼方向走。

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