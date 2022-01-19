纽芬兰和拉布拉多省的一教科书被谴责种族歧视。

圣约翰斯 （St. John's） 市一所英语中学的一门课给学生们发了一个作业，作业内容引起了一些担忧。

一位家长把这一作业发给了加拿大广播公司 CBC 的新闻部，这份作业要求学生写下应该允许移民和难民来加拿大的两个原因， 以及不应该允许来的两个原因。

这门课的教科书列出了应该允许移民和难民进入加拿大的原因，例如， 加拿大是一个可以容纳更多人的大国 和 移民提供了新的想法和技能 。

但该教科书也列举了反对移民进入加拿大的原因.

圣约翰斯 （St. John's） 市一所英语中学的一门课要求学生给出支持和反对接收移民的原因. 照片：Anonyme

纪念大学 Memorial University 的社会学教授、反种族主义活动家德洛雷斯·穆林斯（Delores Mullings）表示，她对教科书中建议的反对移民的原因感到担忧，比如新移民 可能会抢走加拿大居民的工作 ， 一些移民会滥用社会福利计划和服务 。

她表示，这可能导致种族欺凌和歧视。

德洛雷斯·穆林斯表示，令人震惊的是，学校董事会居然还仍有这样的教科书，我想知道是谁在审查纽芬兰和拉布拉多省学生接触到的教科书内容。

加拿大广播公司报道说，这一作业取自一本名为 加拿大身份 - Canadian Identity 的教科书，该教科书由 Nelson Education 于 2011 年为纽芬兰和拉布拉多社会研究课程出版。

与省移民政策背道而驰

德洛雷斯·穆林斯教授认为，这样的教科书可能会对一些移民到纽芬兰和拉布拉多省的家长和学生造成毁灭性的后果，特别是因为这些内容与省政府的移民工作背道而驰。

纪念大学 Memorial University 的社会学教授德洛雷斯·穆林斯（Delores Mullings） 照片： CBC / Meg Roberts

2021 年 1 月到 11 月，该省接待了 1645 名移民，其中包括 406 名难民，其中一半来自阿富汗。

纽芬兰和拉布拉多省政府在2021年6月宣布，将每年拨款 800 万加元，以实现到 2026 年每年接收 5,100 名移民的目标。

去年的省预算强调, 移民和人口增长对纽芬兰和拉布拉多的经济前景至关重要，省长安德鲁·富里 （Andrew Furey ）也表示，该省存在着 人口危机 。

教育部审核更换教科书

纽芬兰和拉布拉多省教育部长汤姆奥斯本(Tom Osborne ) 已经审查了有争议的内容，并承认课程需要更新。

他说, 省教育部正在审核是否需要更换这一教科书。

（CBC, RCI ）