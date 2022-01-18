安大略省和魁北克省的住院人数达到新高。

星期二，魁北克省报告了 5,143 个 COVID-19 新增病例，3,417 个住院病例，有 289 人在重症监护室，并有 89 人死亡。

与此同时，魁北克省已经把需要出示疫苗接种证明的场所范围扩大到酒品店和大麻商店。

星期二，安大略省报告新增 7,086 个COVID-19 病例，有 4,183 人住院，其中 580 人在重症监护室，并有 37 人死亡。

多伦多市卫生官艾琳·德维拉医生 （Dr. Eileen de Villa）周二表示，现在判断 Omicron 导致的疫情在多伦多是否已经达到顶峰还为时过早。

她说： 虽然现在确定还为时过早，但我们看到的初步迹象表明，感染率可能已经趋于稳定或开始下降。

她补充说，还有很长的路要走。

她表示，社区中的病毒传播水平令人担忧，并且仍在给医疗保健系统带来 巨大压力 。

在魁北克省和安大略省，人们获得基于实验室 PCR 检测的机会极为有限，这意味着这两个省的真实新增病例数可能远高于公布的数字。

（CBC）