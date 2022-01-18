加拿大央行调查显示，企业和消费者预测高通胀将持续更长时间

在参与央行商业前景调查的公司中，三分之二的公司预测今后两年通胀率将保持在 3% 以上。

参与消费者预期调查的受访者认为，今后两年通胀率将保持在 4% 以上，五年后通胀率为 3.5%。

对于消费者而言，通胀已成为最重要的经济问题，比税收和就业更重要。

消费者调查还表明，加拿大人怀疑政策制定者们能否轻易地控制住通胀上升，三分之二的受访者表示，现在控制通胀比大流行之前更加困难。

供应链问题

加拿大11 月的年通胀率达到 4.7%，12 月的数据将于本周三出炉，预计将与 11 月相同或略高。

导致通胀居高不下的一个关键原因是持续的供应链问题. 照片：The Canadian Press / Ryan Remiorz

在央行进行的调查中，受访者认为导致通胀居高不下的一个关键原因是持续的供应链问题。

消费者们认为，在大流行结束之前，预计供应链问题不会消失。

央行的报告显示，许多受访者认为大流行将在两年内结束，或者 COVID-19 将成为地方病，而一些人预计疫情可能会持续更长时间。

企业同样不确定供应链问题何时会得到解决，但许多企业预计至少需要一年多的时间。

增加通胀压力的另一个原因是大多数公司计划在未来 12 个月内以更快的速度提高工资，这表明在各个地区和行业劳动力短缺日益严重的情况下，公司企业不得不竞争人才。

央行的调查报告指出，生活成本的增加也加剧了工资压力。

加拿大央行定于下周宣布其基准利率，并提供最新的经济前景预测。