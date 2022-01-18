联邦政府宣布为难民安置服务再拨 3500 万加元的资金

加拿大移民部长肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser) 说： 我们今天的投资将是加强在较小社区和偏远社区提供移民支持服务的关键，这将支持新移民家庭，为他们今后的长期成功提供工具。

新拨出的资金中，2100 万加元将用于在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省和新不伦瑞克省建立 9 家新的移民安置援助服务机构，以减轻目前在全国运营的 32 家安置机构的压力。

另外的 1400 万加元将用于改善 14 个现有中心提供的服务，并将资助一个试点项目，目的是促进讲法语的新移民到平原身份定居。

联邦政府在一份媒体声明中表示，这笔资金将帮助新移民 更快地发挥他们的全部潜力 ，帮助他们学习英语或法语并获得工作技能。

加拿大移民部长肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser) 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

120万新移民

2020 年，自由党政府计划在三年内引进超过 120 万移民，但全球疫情造成了障碍。

今天，移民部长肖恩·弗雷泽表示，联邦政府在实现这一目标上 已经步入正轨 。

联邦政府之前已经承诺接收 40,000 多名阿富汗难民。

移民部长说，目前已有 6,750 名阿富汗难民抵达加拿大，到本周末这一数字将会超过 7,000 人。

他还表示，预计将在明年某个时候完成接收全部 40,000 名阿富汗难民。

（CBC）