加拿大卫生部批准辉瑞抗 COVID-19 片剂

加拿大广播公司报道说，辉瑞公司的 Paxlovid 是一种由医生开的处方药，旨在帮助身体抵抗 SARS-CoV-2 病毒，减轻感染症状并缩短病程。

经过数月的临床试验，辉瑞公司在 11 月报告说，Paxlovid 在未住院的 COVID-19 高危成人患者中将住院和死亡风险降低了 89%，令人印象深刻。

加拿大卫生部医学办公室主任马克·伯蒂奥姆医生（Dr Marc Berthiaume）表示：

到目前为止，我们授权的用于治疗 COVID-19 的药物必须在医院进行静脉注射或注射给药。 […] 这是第一种可供患者在家中服用的口服 COVID-19 药物，这是一个重要的区别。 引自 马克·伯蒂奥姆医生

他说，加拿大卫生部在对辉瑞提交的数据进行快速审查后予以批准，这表明它符合加拿大卫生部的安全性、有效性和质量标准。他说，最近的数据进一步证实了这种药对 Omicron 变体的功效。

每天两次，连服五天

Paxlovid 必须在确诊或出现症状后的五天内每天服用两次，连续五天。

辉瑞公司的 Paxlovid 药片。 照片：Reuters / Pfizer

尽管加拿大卫生部在审查后得出结论认为 Paxlovid 的益处大于其风险，但马克·伯蒂奥姆医生提醒说，任何药物都有风险，服用前需要获得专业人士的咨询，以确保不会与自己使用的其他药物发生 冲突 。

他说：

Paxlovid 是一种处方药，有可能与许多其他药物发生相互作用，这可能会降低其有效性，或者在某些情况下会导致潜在的严重副作用。 引自 加拿大卫生部医学办公室主任马克·伯蒂奥姆医生（Dr Marc Berthiaume）

（Radio-Canada）