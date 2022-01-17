原住民社区 Opitciwan 在儿童保护领域完全自主

1 月 17 日 （星期一），社会保护法 Loi de la protection sociale atikamekw d'Opitciwan / Atikamekw of Opitciwan Social Protection Act 正式生效，Opitciwan 的社会服务主任 Serge Awashish 说，能够做到这一点我们感到很自豪，我简直不敢相信我们在这方面真正独立了。

从现在开始，在儿童保护领域，从报告事故到评估文件，再到采取和实施措施，一切都将由 Atikamekw of Opitciwan 社区自己完成。

因此，他们的社会保护服务团队将可以持续性地完成工作，目标是让需要保护的孩子留在家庭范围或社区中。

从现在开始，社会服务团队的工作会有所不同，因为他们将能够根据 Atikamekw of Opitciwan 成员的需求，采用更符合实际情况的措施。

社会服务工作者们将建立家庭圈子和长者理事会，帮助孩子和父母，进一步提倡调解和预防，一切决策都要确保文化安全。

Atikamekw 社区有 68 个收养家庭，根据法律，原住民社区可以进行部落习惯收养。

魁省原住民社区 Opitciwan 通过了自己的社会保护法。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

更好地预防和干预

维恩斯委员会（Commission Viens）是魁北克原住民与某些公共服务之间的关系调查委员会，该委员会的报告说，魁省的《青少年保护法》 (LPJ) 基于的是西方的家庭观念， 在原则上对原住民有歧视性影响。

报告提到了原住民对时间的不同概念、原住民家庭所经历的困难程度、缺乏向他们提供的强化和预防性服务等。

有了在儿童保护领域的新的自治权，原住民社区 Atikamekw of Opitciwan 希望能够减少需要安置保护儿童的数量，并避免案件司法化。

为此，他们将成立一个仲裁委员会来解决纠纷，例如，当父母对社会服务机构的决定提出质疑时，由一名在家庭和幼儿领域工作的仲裁员以及两名社区长者组成的仲裁委员会将做出裁决。

（Radio-Canada）