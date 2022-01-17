星期一安大略省和魁北克省将遭遇暴风雪。

这场暴风雪扰乱了安大略省和魁北克省原定于周一复课的计划，一些学校已经宣布周一将继续关闭。

安大略省积雪高达 50 厘米

在安大略省，降雪最多的地区将是渥太华 （Ottawa）市和金斯敦（Kingston）市，周日晚开始下雪，预计到周一晚上，这些地区的积雪将达到 25 至 40 厘米，在某些地方甚至会达到 50 厘米。

在彼得伯勒（Peterborough）地区，预计到周一晚降雪将接近 25 厘米，而多伦多和汉密尔顿 （Hamilton）地区的降雪将为 15 至 20 厘米。

加拿大环境部告诫开车者格外小心。 照片：AP

魁北克省降雪15-35 厘米

加拿大环境部 （Environnement Canada）对魁北克省发布的冬季风暴警告覆盖了蒙特利尔、圣劳伦斯河谷 （St. Lawrence Valley）、劳伦森地区 （Laurentides）、Lanaudière、Outaouais、Bois-Francs、Mauricie、魁北克市地区和 Charlevoix 地区。

在蒙特利尔、圣劳伦斯河谷 （St. Lawrence Valley）、Outaouais 和 Bois-Francs，降雪将从周一清晨开始，降雪量 15 至 25 厘米，强风加上大雪，将导致能见度接近于零，开车的人需要非常谨慎。

在 Laurentians、Lanaudière、Mauricie、Quebec 和 Charlevoix，预计周一会有 25 到 35 厘米的降雪，从周一早上开始，这些地区的风速将高达每小时 70 公里。

加拿大环境部表示，这种恶劣的天气状况将持续到周一晚上。

（Radio-Canada）