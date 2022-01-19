优秀的医生和彪悍的患者：加拿大第一例换脸手术

魁省居民莫里斯.德亚尔丹（Maurice Desjardins）2011年在一次打猎事故中脸部中枪，严重毁容，失去了鼻子、颌骨、牙齿和大部分嘴唇。虽然活了下来，但他无法正常进食，要靠气管切开术才能呼吸和说话。在经历了四次手术之后，他仍然不能摆脱疼痛的折磨。

因此，当蒙特利尔整容外科医生博苏克（Daniel Borsuk）提出脸部移植手术的设想时，他立刻就同意了。即使被告知死在手术台上或死于手术后并发症的几率高达50%，也没有把他吓退。他反问博苏克医生： 你觉得我现在的生活值得过么？

移植整个脸部不仅需要技术和体力超群的医生，也需要强大的患者

德亚尔丹首先需要戒烟戒酒，然后在2017年春天开始进行一系列检查和测试。他需要有撑过漫长手术的体力，内脏机能必须完好，不能有癌变或感染。他还要具备强大的心理素质来面对 改头换面 的冲击。心理医生从一开始就介入了。博苏克说，如果心理医生认为德亚尔丹还没有准备好，哪怕是到了最后一天他也会取消手术。

手术后需要终生服用的抗排异药物会损害免疫能力。这是患者面临的另一巨大挑战。首位接受脸部移植手术的患者迪诺瓦（Isabelle Dinoire）两年前因癌症去世，享年49岁。

但是德亚尔丹心意已决。还好，所有的体检和心理测试结果都显示，他是个合格的患者。

手术：九个外科医生连续工作了30个小时

2018年5月份，魁北克省器官移植协会终于为德亚尔丹找到了捐献者。博苏克说，捐出亲人的脸和捐赠其他器官不一样。因为一个人的脸是独特的、唯一的。这需要超出一般的慷慨。

德亚尔丹终于进了手术室，此时离他第一次和医生讨论脸部移植已经过去了四年。博苏克等九位外科医生在两个手术室里同时工作。当那位捐献者被放上手术台后，博苏克要求大家在动手之前静默一分钟，表达对他和他的家人的感谢。

切开皮肤，辨认血管和神经，锯断骨头。为了避免组织坏死，动脉血管直到最后才切断。十二个小时之后，捐献者的脸终于完整地脱离了他的头部，被博苏克托在手里。在另一个手术室里，德亚尔丹的脸也在医生们十几个小时的努力后被整个切除，做好了接受他的新面孔的准备。

医生们首先把移植脸的骨头和德亚尔丹的头骨连接起来，然后开始缝合动脉和静脉血管。当五条动静脉全部接好后，血液开始流通，苍白的皮肤有了血色，移植脸在医生们眼前一点点恢复了生命。这是一个神奇的时刻。手术室里的紧张气氛终于消散了一点。

接下来还要接上神经，缝合皮肤。整个移植手术持续了18个小时。体魄强健的德亚尔丹经受住了考验，在整个过程里始终保持稳定的生命体征。手术结束后，几个医生才承认，他们其实没敢想象这么好的结果。

德亚尔丹在人工昏迷中度过手术后的最初几天。医疗团队的柯莱特医生说，最大的威胁是排异反应。他需要服用大量抗排异药物，这会使他的抵抗力非常虚弱。，两个星期后，博苏克走进了德亚尔丹的病房，递给他一面镜子。这是他第一次看到自己的新脸。大家紧张地等着他的反应。他看着镜中的自己，审视一番后，对博苏克伸出了大拇指。他还不能说话。

手术后，德亚尔丹在一个复建中心度过艰难的一年。他要学习使用肌肉，耐心等待神经长好，重新学习活动嘴唇、微笑和说话，抵抗一次又一次的感染。在他终于可以离开复健中心回家时，他表示自己从来也没后悔过，并再次感谢那位不知名的捐献者。

** 本文首次发表于2018年9月12日。重新发表时略有改动。**

（RCI avec Radio-Canada, Danny Lemieux, Geneviève Turcotte, La Presse）