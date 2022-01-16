【分析】加拿大与台湾开始“外国投资促进与保护协议”探索性谈判，意味着什么？

本周，加拿大国际贸易部部长伍凤仪在推特宣布，加拿大与台湾就 外国投资促进与保护协议，（FIPA) 开始探索性谈判，并贴出了她与台湾行政院政务委员邓振中视讯谈话图片。

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加拿大资深部长与台湾政府部长会谈，这是几十年来的首次，引发了政论人士的关注。

渥太华大学中国问题专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士（Margaret McCuaig-Johnston）接受加广采访时表示，在此之前，我只记得一位哈珀政府的卸任部长曾前往台湾访问，所以，这一举动的意义不言而喻，也令人鼓舞，因为目前台湾正面临中国在经济和军事上的威胁 。

加拿大国际关系部的声明 （新窗口）强调说： 随着加拿大贸易联系扩大，并深化在印太地区的经济伙伴关系，台湾是一个重要的贸易和投资伙伴。

声明进一步介绍说，两位部长讨论了加拿大和台湾继续合作，进一步促进供应链弹性和互利商业机会的必要性，以及加强在科学、技术和创新、教育、原住民事务和绿色经济方面的合作。

而台湾政府公布的新闻稿 （新窗口）则表示，这项讨论是 强化双边经贸关系重要里程碑，对于加拿大深化印太区域合作，以及与理念相近伙伴加强经贸连结也有助益 。

多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院博士后史智文（Stephen Smith）(peacediplomacy.org) 照片：Radio-Canada

多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院博士后史智文（Stephen Smith）接受加广采访时表示，他留意到，加台双方在官方公告上的用词差异，比如在加拿大政府声明中，没有双方 理念相近 这个表述，显示加拿大的谨慎。

他说，促进与台湾的经贸关系符合加拿大利益，不过，在政治方面的深度合作需要格外小心。

不过，自2018年孟晚舟与两名麦克事件发生以来，加拿大政府曾多次强调 与理念接近的国家结盟，对付兴起的威权主义 。

今年初，加拿大总理特鲁多在接受媒体访问时，指责中国使用 胁迫外交 ，并利用经济手段分化民主同盟国家。

中国官方对此的回应是，两国关系目前 处于十字路口 。

印度-太平洋战略 的一部分

麦凯格-约翰斯顿女士与史智文先生都认为，加台展开 外国投资促进与保护协议 探索性谈判，是加拿大印度太平洋战略的一部分。

早在2019年，加拿大就着手制定其印太战略,因为意识到深化与亚洲其他国家的经济合作以及推动亚洲市场多元化的重要性。同时，专家们认为，亚太战略还可以加深加拿大与该地区在安全领域的合作。

上星期，加拿大国际事务部部长梅兰妮·乔丽（Melanie Joly)受访时表示，政府将很快宣布加拿大的 印度太平洋战略 。

加拿大试图使贸易和投资来源多样化，使供应链更具韧性，这些都符合加拿大的国家利益。 作为一个贸易国家，加拿大面临一个严重的问题，即我们最大的贸易伙伴正变得更加保护主义。 中国更加善变，美国更加不可依赖。 而疫情也暴露了过度依赖的问题。 引自 史智文

麦凯格-约翰斯顿表示，这一进展意味着，加拿大把与台湾的关系放在了印度太平洋策略中非常重要的地位，而且，双方关系有巨大的潜能，进一步加强与台湾经贸联系，与台湾签署自由贸易协定等。

麦凯格-约翰斯顿女士多年从事促进加中科技交流项目。图为她与在中国家喻户晓的加拿大人大山合影。（本人提供） 照片：Radio-Canada

这份意向书将会保护双方在对方的公司，显示加拿大希望在亚太地区扩展贸易伙伴，贸易伙伴的多样化，避免只有中国这一个贸易伙伴的局面，令人感到鼓舞。 引自 玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿

几个数字 2020年，加拿大最大出口国为美国，占总出口额的73.5%，而中国以4.8%排在第二位。 台湾是加拿大在亚洲的第六大贸易伙伴。2020年，加拿大对台直接投资额达5.57亿美元；台湾在加拿大的直接投资为2.56亿美元。

但史智文强调说，具体到和台湾的FIPA谈判，还有一点不可忽略，那就是，加拿大与中国的贸易额要大得多。如果 FIPA 谈判最终令加台达成自由贸易协定，也不会取代加拿大与中国的贸易。

理念相近同盟合作

不过，台湾事务一向是中国与国际社会打交道时最为敏感的 红线 。

去年11月，东欧国家立陶宛允许台湾于维尔纽斯以 台湾 为名开设代表处，遭中国以强硬的经济手段进行打压。

立陶宛目前求助于欧盟，希望联合起来对抗中国打压。

史智文认为，你可以说中国这是胁迫外交，但可以预见中国对这类事件会如何反应 —— 对可能需要承担的风险和伤害，我们需要更广泛的讨论。深化对台经济合作是好事。如果这成为一个以民主价值为基础的联盟来对抗中国，对双方来说，这将变得更加危险。

孟晚舟以及两名麦克事件拖延近三年才得到解决，给加中两国关系蒙上深重阴影，

而加拿大近期的一系列对华政策，包括外交抵制北京冬奥会、议会认定中国在新疆对维吾尔民族实施种族灭绝、出台多项接受香港移民的快速通道政策等，显示两国关系并没有缓和迹象。

去年底，美国拜登政府牵头召开了全球民主国家联盟，再次显示美国希望有共同民主、自由、法制理念的国家能够团结，对抗日益增长的威权主义。

麦凯格-约翰斯顿女士认为，加拿大人不可能忘记中国如何对待两名加拿大人，两国关系很难再回到从前。尽管与中国的经济交往还在持续，但越来越多的加拿大公司也意识到了，中国政府不可预测，不能把鸡蛋都放在中国一个篮子里。