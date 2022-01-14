联邦模型预测：今后几周内 Omicron 病例将 “强烈” 激增

由于 COVID-19 的测试数量受到限制，每天报告的新感染数据不一定准确，但 PHAC 表示，目前的测试阳性率表明这一变体非常猖獗。

检测者阳性率高到 28%

在全国范围内，检测者呈阳性的比例惊人地高达 28%，这意味着超过四分之一的检测者为阳性，这几乎是疫情中其他任何时候的五倍。

为了维持医疗保健系统和 社会的关键功能 ，PHAC 敦促加拿大人限制面对面接触，注射加强针，佩戴优质、合适的口罩，以阻止这一变异病毒在全国社区内的快速传播。

PHAC 表示，尽管 Omicron 可能不如过去的变体严重，例如住院风险低于 Delta 变体，但新感染的人数之多，意味着住院和死亡人数也会随之上升。

住院人数上升

Omicron 变体将在未来几周内把住院人数推至 极高水平。 照片：Cole Burston/AFP/Getty Images

该模型表明，在本月的某个时候，全国的每天感染人数可能有多达 15 万人， PHAC 表示， 大量的病例 正在推动疫情严重趋势的上升，每天新入院的人数可能激增到 2,000 至 4,000 人，远高于疫情以来的最高点。

自 12 月以来，在医院接受治疗的 COVID-19 患者人数翻了四倍以上，平均每天超过 6,779 人，而重症监护人数翻了一番，平均每天超过 884 人，与此同时，全国平均每天有 82 人死亡。

虽然大量病例正在推动所有年龄组的住院率上升，但 80 岁以上年龄组的住院和进入 ICU 的人数仍然最高。

80 岁以上者的住院率是年轻人的 8 到 10 倍，但与之前的几波疫情不同，在这波 Omicron 疫情中, 幼儿的住院率出现小幅但明显上升。

安大略省、魁北克省的感染率可能趋于稳定

有初步的迹象表明，安大略省和魁北克省的新感染率可能趋于稳定，加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam）说， 很有可能在接下来的几天里，我们会看到病例数达到顶峰。

但在可预见的未来，新入院的人数仍将居高不下，因为感染和入院之间存在滞后时间。

谭咏诗医生说，我们可能像其他国家一样，先出现急剧增长，然后迅速下降。但在获得更多信息之前，我们需要谨慎。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam） 照片：(Adrian Wyld/The Canadian Press)

接种疫苗的人住院风险低

接种两剂疫苗的人住院的风险较低。

PHAC 数据表明，未接种疫苗的人因 COVID-19 住院的可能性是完全接种疫苗的人的 19 倍。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam）说，这些趋势清楚地表明，接种两剂或多剂疫苗具有高度保护性。

（CBC）