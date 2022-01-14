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联邦模型预测：今后几周内 Omicron 病例将 “强烈” 激增
加拿大公共卫生署 (PHAC) 今天（1 月 14 日）发布的新模型表明，随着病例数达到全国前所未有的水平，高度传播的 Omicron 变体将在未来几周内把住院人数推至 « 极高水平 »。
由于 COVID-19 的测试数量受到限制，每天报告的新感染数据不一定准确，但 PHAC 表示，目前的测试阳性率表明这一变体非常猖獗。
检测者阳性率高到 28%
在全国范围内，检测者呈阳性的比例惊人地高达 28%，这意味着超过四分之一的检测者为阳性，这几乎是疫情中其他任何时候的五倍。
为了维持医疗保健系统和
社会的关键功能，PHAC 敦促加拿大人限制面对面接触，注射加强针，佩戴优质、合适的口罩，以阻止这一变异病毒在全国社区内的快速传播。
PHAC 表示，尽管 Omicron 可能不如过去的变体严重，例如住院风险低于 Delta 变体，但新感染的人数之多，意味着住院和死亡人数也会随之上升。
住院人数上升
该模型表明，在本月的某个时候，全国的每天感染人数可能有多达 15 万人， PHAC 表示，
大量的病例 正在推动疫情严重趋势的上升，每天新入院的人数可能激增到 2,000 至 4,000 人，远高于疫情以来的最高点。
自 12 月以来，在医院接受治疗的 COVID-19 患者人数翻了四倍以上，平均每天超过 6,779 人，而重症监护人数翻了一番，平均每天超过 884 人，与此同时，全国平均每天有 82 人死亡。
虽然大量病例正在推动所有年龄组的住院率上升，但 80 岁以上年龄组的住院和进入 ICU 的人数仍然最高。
80 岁以上者的住院率是年轻人的 8 到 10 倍，但与之前的几波疫情不同，在这波 Omicron 疫情中, 幼儿的住院率出现小幅但明显上升。
安大略省、魁北克省的感染率可能趋于稳定
有初步的迹象表明，安大略省和魁北克省的新感染率可能趋于稳定，加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam）说， 很有可能在接下来的几天里，我们会看到病例数达到顶峰。
但在可预见的未来，新入院的人数仍将居高不下，因为感染和入院之间存在滞后时间。
谭咏诗医生说，我们可能像其他国家一样，先出现急剧增长，然后迅速下降。但在获得更多信息之前，我们需要谨慎。
接种疫苗的人住院风险低
接种两剂疫苗的人住院的风险较低。
PHAC 数据表明，未接种疫苗的人因 COVID-19 住院的可能性是完全接种疫苗的人的 19 倍。
加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam）说，这些趋势清楚地表明，接种两剂或多剂疫苗具有高度保护性。
（CBC）