加拿大卫生部将在 10 天内就辉瑞抗 COVID-19 片剂做出决定

加拿大卫生部的高级医学顾问苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma） 医生周四（1月13日）表示，预计加拿大卫生部将在一周或 10 天内就辉瑞公司 （ Pfizer）研制的、可以在家自用的抗 COVID-19 片剂药物 Paxlovid 做出决定。

加拿大广播公司报道说，加拿大已经签署了购买 100 万剂 Paxlovid 药片的合同，但辉瑞公司的发言人克里斯蒂娜·安东尼奥（Christina Antoniou）表示，在加拿大卫生部明确批准之前，辉瑞不会提供有关向加拿大发货的信息。

美国、英国已经批准

辉瑞公司的 COVID-19 Paxlovid 药片已获美国当局批准。 照片：Associated Press / Pfizer

美国和英国已经于去年 12 月批准了抗病毒药物 Paxlovid，加拿大的一些医生希望渥太华立即开绿灯，因为 Omicron 变体病毒的快速蔓延使医院系统承受着极大的压力。

这种抗病毒药物可以自己在家中口服，有助于减少因 COVID-19 住院治疗的人数。

加拿大卫生部的高级医学顾问苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma） 医生说，辉瑞于 12 月 1 日向加拿大提交了有关批准 Paxlovid 的初步申请，但提交信息尚不完整，上个星期，辉瑞公司又向加拿大卫生部发送了更多的数据。

加拿大卫生部的高级医学顾问苏普利亚·沙尔玛 （Supriya Sharma） 医生 （左）。 照片：La Presse canadienne / David Kawai

苏普利亚·沙尔玛医生预测，加拿大卫生部最早可能在下周就 Paxlovid 做出决定。

（Radio-Canada）