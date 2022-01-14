【专访】蔡小珊女士：年逾90荣获加拿大总督勋章；“和平、安康是我对世界的期望”

#移民故事

蔡小珊（ Lily Siewsan Chow） （新窗口）女士与丈夫居住在加拿大不列颠哥伦比亚省(BC省）首府维多利亚市。

1931年7月，她出生于马来西亚的吉隆坡，已经度过了90岁生日。

上周，她得到了加拿大总督玛丽·西蒙（Mary Simon）颁发的加拿大勋章，理由是，她“保存和宣扬早期华裔移民历史、以及他们为加拿大社会与经济做出的贡献” —— 对加拿大人来说，这是一份最高荣誉。

蔡小珊女士。（本人提供） 照片：Radio-Canada

本周，在接受加广记者采访时，蔡小珊女士谦逊表示：

得到总督勋章我很高兴，也很感恩，觉得很荣幸。不过，只是我幸运吧，也不知道以后还有什么贡献。 引自 蔡小珊

由于最近奥米克戎肆虐，今年总督勋章的颁奖典礼无限期推后。

她表示，如果颁奖礼最终能举行，自己会去渥太华领奖，因为去东部的机会不多，这次是个好机会。

世界和平、安康是我的期望

蔡小珊女士从九零年代初开始研究华裔在省的历史，做了大量资料收集、走访、和研究，从自己的公公（丈夫的父亲）个人家族故事写起，到研究华工修建太平洋铁路，华裔与原住民关系，以及华裔社区从偏远地区到城市的变迁等，为研究华裔在BC省的历史留下了珍贵的资料。

她是一位杰出的学者、历史学家、和作家。作为获奖作家，她的著作包括《北方侨居客，Sojourners in the North》（1996）、《追逐梦想，Chasing Their Dreams》（2020），《金山花开，Blossoms in the Gold Mountains》（2018），以及《铁轨上的血与汗，Blood and Sweat over the Railway Tracks》（2014）。

她的第五部作品《艰难的旅程，Hard is the Journey》由于疫情延迟到今年出版。

在与加广采访中，蔡小珊表示，历史上，华裔遭遇的歧视、不公太多了，需要有人记录和研究。

她也注意到，新冠疫情爆发之后的两年，对亚裔/华裔的歧视重新抬头。

我感觉，好可怜也很可惜。我们华裔来到加拿大，是从做苦力开始，无论做什么，都对加拿大的经济做出了贡献。我们都是加拿大公民，享受权利，也有责任和义务，反对种族主义。所以，目前的状况真是很可怜，很可惜。

和平、安康是我对世界的期望。

《金山花开，Blossoms in the Gold Mountains》（2018）封面。（Caitlin Press） 照片：Radio-Canada

保存、记录华裔历史

蔡小珊对加广记者表示：

我希望媒体能够多介绍华裔的历史和现状，我们每个人都有责任。如果有不同的意见，可以表达。我希望后辈年轻人，无论背景如何，都能记住这些。

九零年代初，蔡小珊决定退休。她的孩子们建议她，你应该写写爷爷的故事。她开始并没有当真，觉得自己的专业和历史完全没有交集。

但是，有一次，她和丈夫在街头漫步，有几个少年冲着他们喊：“中国佬，回家去！"

她丈夫气得差点要上前教训那些少年一顿，还是蔡小珊劝阻了他。

蔡小珊说，自己移民之后，因为会讲英文，又是中学教师，并没有直接受到过歧视，所以，对于这类事件 并不敏感 ，甚至是“很天真的”。她不明白，为什么丈夫生那么大的气？

而她丈夫告诉她，你去查查华裔的历史吧。

蔡小珊表示，自己最终真的开始研究华裔历史，与那次意外不无关系。

蔡小珊的第一本著作《北方侨居客，Sojourners in the North》（1998）封面。（Caitlin Press ） 照片：Radio-Canada

蔡小珊的公公Chung Chow于1913年来到加拿大修建沿岸铁路，曾缴纳人头税，遭遇排华法案等一系列歧视。但他留在了加拿大，并在乔治亚王子市捐款，帮助建立了欢迎华裔新移民的至德堂（音译，The Chee Duck Tong)。

Chung Chow的经历后来写进了蔡小珊第一本专著《北方侨居客》。

蔡小珊的研究注重细节。她总结出令许多人疑惑的中国姓氏的英文拼写，比如，Chow, Joe, Zhou, Chou都是来自 周 姓。而Der，Deer，Tse，Chia，Sia都是“谢”姓。

她在《金山之花》中，描述了不列颠哥伦比亚省内陆坎姆鲁普市的第一位华裔市长，以及他的后代，就是来自 周 姓。

她在不列颠哥伦比亚省的内陆城市走访，意识到大比例的早期华裔移民并不是居住在市中心的唐人街，而是散落在该省的很多偏远地区，经营餐馆咖啡馆洗衣店。

华裔社区的第二代，尤其是在《排华法案》撤销之后，取得平等受教育和选择职业权力之后，才逐渐大批移居都市。

蔡小珊对华裔个人的境遇有持续的好奇心，例如在矿山或伐木场孤独的华裔厨师，或在城镇中碰巧拥有商店、咖啡馆、或洗衣店的孤单华裔家庭。 引自 书评

她的作品增加了我们对不列颠哥伦比亚人身份的集体理解。如果不了解多样性和生活经历，我们就无法了解那些比我们先来的人。 引自 New Pathways to Gold (NPTG)顾问Mike McDonald

莉莉是个独一无二的人。 引自 NPTGS 联合主席 Terry Raymond

来自马来西亚的华裔教师

1967年，36岁的蔡小珊以合格教师的资历移民加拿大。

1959年，蔡小珊在马来西亚Sultana Asma 学校旅馆。（本人提供） 照片：Radio-Canada

她介绍说，自己家里很穷，她从马来西亚的师范学校毕业，就在中学教书，分担家里的经济。同时，也存钱希望有机会移民。

当时，她还申请了澳洲和英国的移民，但最终是加拿大接收了她。

她觉得自己很幸运，因为她离开之后的两年，马来西亚出现严重的排华暴力事件，尤其是1969年发生的“五一三事件”。

她回忆说，自己是华裔，小时候，受的是中文教育。后来，因为马来西亚共产党的活动，她的父母很担心她学习中文，与当时的左派组织接近，而带来麻烦，就不许她再学习中文了。

到了八零年代末，她还曾经前往台湾，学习了两期普通话。

移民加拿大初期，她在BC省内陆的乔治王子市内高中教书，而且，教授的是生物课，与后来研究的历史毫不相干。

后来，她利用暑假的机会，完成了教育学的硕士学位，并曾在北不列颠哥伦比亚大学任教。

她与1956年从广东移民加拿大的丈夫结婚，抚养大了三个孩子。

尽管已经90岁高龄，蔡小珊思路清晰敏捷，而且能够使用流利的英语、普通话、和粤语 —— 这为她后来前往中国的多所大学，比如清华大学、中山大学等讲学，介绍华裔移民在BC的历史带来很大便利。

她笑称，自己没有什么养生秘诀，但一直保持着写作、阅读和头脑清醒。