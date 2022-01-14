魁北克省：下周一取消宵禁，商店将很快可以在周日恢复营业

他在周四下午的新闻发布会上宣布，魁北克人作出的牺牲取得了成果，商家将能从 1 月 23 日起恢复周日营业，宵禁也将于下周一取消。

魁北克省在 12 月 30 日新年前匆忙颁布了宵禁措施，从晚上 10 点至凌晨 5 点禁止人们因非必要原因外出，下周一取消意味着宵禁措施持续了大约两周。

魁省省长曾承诺，只要情况允许，宵禁将是第一个被取消的措施。

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特还表示，有望在未来几周内让餐厅、酒吧、剧院和电影院等场所恢复在室内接待顾客，但他没有给出具体日期。

他说，我们终于在隧道尽头看到了曙光。

进入大商店将需要出示疫苗护照

从 1 月 24 日起，魁省要求面积超过 1,500 平方米的商家需让顾客出示疫苗接种护照 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

与此同时，弗朗索瓦·莱戈特补充说，从 1 月 24 日星期一开始，面积超过 1,500 平方米的商家企业将需要让顾客出示疫苗接种护照，当然，食品超市和药店除外，因为这是提供基本服务的商店。

加拿大广播公司报道说，选择这些大商店是因为他们通常有足够的员工来检查顾客的疫苗护照。

加拿大广播公司报道说，从 1 月 24 日开始，需要和不需要出示疫苗护照的场所如下：

进入面积 1500平方米以上的商店（如 Walmart, Costco, Canadian Tire .. ）需出示疫苗护照；

进入购物中心不需出示疫苗护照，但进入位于购物中心内的大面积商店则需出示；

进入以销售食品为主的商家不需出示疫苗护照。

（Radio-Canada）