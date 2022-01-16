我为你自豪：为什么华人父母不爱夸奖孩子？

黄女士的父母来自台湾，自然也秉承了这个传统。她不久前在接受CBC采访时回忆说，她最希望听到父母说 我为你自豪 是在她找到第一份电视新闻记者工作的时候。因为这份工作来之不易，她付出很多心血努力才得到面试机会。她说，从父母口中听到这句话会让她觉得 不那么孤独 。当时她刚搬到一个小城市，人生地不熟，周围没有和自己背景类似的人，常常受到排斥。因此格外需要父母的理解和支持。

羡慕 别人家的孩子

如果是在国内长大的孩子，可能会对父母吝于表达赞赏很习惯。但是黄女士在美国出生长大，她在电视节目里看到的父母，都是不论结果如何，只要孩子努力了就使劲儿夸。他们动不动就满面笑容地告诉孩子： I’m proud of you! 她觉得那才是幸福快乐的家庭生活。

长洲未来是第一个在冬奥会上完成阿克塞尔三周跳的美国女选手。 照片：Getty Images / Harry How

她后来发现，不仅是华人，来自其他东南亚国家的父母也是一样的。当美国日裔花样滑冰选手长洲未来在2018年冬奥会上完成阿克塞尔三周跳时，她的父母正在洛杉矶的自家餐馆里忙着招待客人。她在比赛前收到父亲的一条短信： 我为你自豪 。她兴奋地把这条短信截图传到社交网络。黄女士说，她自己也会做同样的事，因为这实在是太稀有了。

黄女士在一篇文章 （新窗口）中提到自己的朋友、马来华裔美国记者方风美的例子。当方风美被大学录取时，她母亲只问了一句： 是哈佛吗？ 她的报道赢得了普利策奖时，她也不记得母亲表现出激动的样子，更不用说表示 我为你自豪 了。

自己为人父母后

黄女士现在自己也做了母亲，有两个儿子。她说，父母的教育方法不可避免地影响到她。虽然在夸奖、鼓励孩子上她已经比自己的父母慷慨了许多，但这对她来说不是一件自然而然的事， 好像在背育儿书上的句子 。

但也正是在做了母亲后，她对自己的父母有了更多的理解。在参加孩子的小学毕业典礼时，她心里满溢的自豪感让自己都感到吃惊。她说，那一刻她忽然明白了，为自己的孩子感到自豪是如此自然的本能，她的父母在她小学毕业时一定也是同样的心情。只是他们没有说出来而已。

她说，实际上他们是很好的父母，虽然嘴上不说，但总是用行动支持她。他们为她做出的牺牲，也许超出了一般白人父母的想象。

不过她也承认，她现在仍然希望听到父母把为她自豪的话说出口。一方面因为周围的家庭都是这么做，另一方面，我们在生活中总是免不了会遇到他人的敌意和贬低，来自父母的鼓励是一种可贵的补偿。

** 本文首次发表于2019年5月21日。**

（CBC News, Out in the Open）