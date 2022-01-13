加拿大加入墨西哥的官方投诉，称美国违反了涉及汽车零部件供应的新贸易协定.

机动车辆是加美墨三国之间最大的制成品贸易产品，加拿大说，美国对贸易协定中有关条款的解释将使加拿大的汽车和核心汽车零部件—发动机、变速箱和方向盘—更难获得免税资格。

加拿大国际贸易和出口促进部部长 Mary Ng 今天（1月13日）上午发表声明称，美国对这些规则的看法与三个国家所同意的、于2020 年生效的贸易协定 不一致 。

加拿大国际贸易和出口促进部部长 Mary Ng 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

她在声明中写道： 加拿大、墨西哥和美国都将受益于 CUSMA 按谈判达成内容实施的确定性，加拿大对争端解决小组将确保及时解决这一问题持乐观态度。

机动车辆是加美墨三国之间最大的制成品贸易产品 照片：Bloomberg / Norm Betts

一年多来，加拿大和墨西哥一直在努力解决这一争端。

这一争议围绕贸易协定中的一个技术问题展开，引起争议的条款要求到 2025 年，车辆和某些核心部件必须达到 75% 在美国制造，才能获得免税资格。如果达不到这个比例，美国可以根据世界贸易组织的规定征收关税。

在加美墨新贸易协定 CUSMA （新窗口） 于 2020 年 7 月生效之前，可以享受免税待遇的比例只有 62.5%。

在 2019 年重新谈判北美自由贸易协定时，加拿大、墨西哥和美国就现在使用的争端机制程序达成一致，争议解决小组可以听取各国的论点。

加拿大国际贸易和出口促进部长 Mary Ng 表示，加拿大政府将 在我们迈向可持续经济复苏的过程中，始终支持我们的汽车行业和工人 。

这一争议与加拿大和美国之间就美国制造的电动汽车税收优惠的争端无关。

（CBC）