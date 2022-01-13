加拿大最能留住新移民的三大城市：温哥华、多伦多和埃德蒙顿

统计局使用移民数据库的数据，检查了 2014 年登陆加拿大、并在 2019 年提交所得税申报表的移民所在地的情况。

抵达加拿大 5 年后，86.1% 的移民了留在温哥华，是在受普查城市中保留率最高的，其次是多伦多（85.5%）和埃德蒙顿（84.6%）。

在经济类移民中，埃德蒙顿市的保留率最高，这与这些新移民是因自己的技能和融入劳动力市场的能力来到埃德蒙顿的有关。

统计局的数据还显示，在 2014 年抵达加拿大的移民中，超过 85% 的移民在 5 年后仍留在同一省份或地区。

在省级范围内，安大略省的新移民保留率最高（93.7%），其次是不列颠哥伦比亚省（89.7%）和阿尔伯塔省（89%）。

大西洋省份的保留率最低，只有 28.1% 的新移民 5 年后继续留在爱德华王子岛省。

就业：一个重要因素

多伦多市瑞尔森大学（Ryerson University）的研究员 Marshia Akbar 表示，社会、经济和文化因素会影响移民的流动性，但就业和工作经验被认为是最重要的因素，有了工作的移民往往更容易留下来。

加拿大统计局的数据显示，2014 年持有工作许可的移民比持有学习许可的移民更有可能留在自己所在的省或地区。

Marshia Akbar 说：

他们在那里工作，创造了一种归属感，而且由于已经有了工作经验，将有助于他们找到另一份工作，所以不一定会感到需要去另一个省份的压力。 引自 多伦多市瑞尔森大学（Ryerson University）的研究员 Marshia Akbar

（Radio-Canada）