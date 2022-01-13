不列颠哥伦比亚大学把恢复课堂授课时间推迟到二月

由于 Omicron 变异病毒大流行，不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 决定把恢复课堂授课的时间推迟到 2 月 7 日。

校长 Santa Ono 在给教职员工和学生的信息中说，对病毒传播的担忧促使不列颠哥伦比亚大学 UBC 做出了这一决定。

他补充说，我们知道学生、教职员工需要及时的信息来进行规划，尤其是那些需要进行国际旅行的人。

UBC 原来的计划是在本学期开始两周后的 1 月 24 日恢复在课堂上课。

不列颠哥伦比亚大学 UBC 的两个校区将继续开放，以便于进行一些无法远程开展的课程和活动。

UBC 把恢复课堂授课的时间推迟到 2 月 7 日 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

本周二，BC 省西蒙·弗雷泽大学（SFU）和维多利亚大学发布声明，仍计划在 1 月 24 日让学生们重返课堂。

温哥华岛大学（Vancouver Island University）和不列颠哥伦比亚理工学院（British Columbia Institute of Technology，BCIT）等已经于 1 月 10 日（星期一）恢复了面对面授课。

（Radio-Canada）