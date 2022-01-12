美国通胀率升至 40 年新高: 7% 

美国劳工统计局（U.S. Bureau of Labor Statistics）报告称，消费者价格指数 12 月比 11 月上涨了 0.5%，从而把年通货膨胀率推高至 7%，这是自 1982 年以来的首次。

美国 11 月的年通胀率为 6.8%。

住房、二手车和卡车的价格上涨是导致通胀率上升的最大因素，2021 年二手车的价格上涨了 37% 以上，这主要是因为全球半导体微芯片短缺导致可生产的新车数量减少，许多买家在争相寻找二手车。

在连续几个月成为价格上涨的主要推手之后，能源价格在 12 月下跌了 0.4%，因为汽油和天然气价格均从高位回落。然而，2021 年能源价格仍上涨约 29%，尤其是汽油价格上涨了近 50%。

高通胀率给美联储的政策制定者们带来了难题，由于 COVID-19 大流行，他们决心保持低利率以刺激经济， 但廉价贷款正在导致几乎所有东西的价格上涨。

加息即将来临

加拿大蒙特利尔银行 BMO Capital Markets 的高级经济学家兼董事 (Sal Guatieri) 表示，周三的数据向美联储和其他所有人提醒了通胀所构成的威胁。

经济学家们预计，美联储今年将不得不提高基准利率，有可能提高多达四次。

加拿大道明银行 TD 的高级经济学家兼董事莱斯利·普雷斯顿（Leslie Preston）表示，虽然现在的数字高得令人瞠目结舌，但消费者应该为未来几个月的更高数字做好准备。

（CBC）