一个华裔民选官员在加拿大政坛应该如何进退？

前安大略省移民部长陈国治几年前发声为中国人权辩护后引起争议。加拿大华裔官员在面对各种族裔或政治差异时，应该如何行事？本台当时就这个问题采访了BC省资深时事评论人士、前温哥华市议员黎拔佳先生。

本文首次发表于2016年6月15日。黎拔加先生已于2019年9月11日去世，享年64岁。

黎拔佳先生表示自己对陈国治风波了解不多，不便妄加评论，但是愿意就自己在温哥华市议会三年的经验，谈谈他的处事原则和身为华裔官员的感想：

我被选出来是为温哥华服务的，一切应该以温哥华的利益为第一。

我比其他议员更了解华人的需要，以及他说话的意义、他的需求背后的原因。我给自己的定位是：我是沟通的角色，不是判官的角色。

如果一个华裔的民意代表给自己的定位是要为华人打天下，那是很沉重的。你也不能冷静，不能持平。要解决事情，冷静持平，理出事实，这是基本的。

我常常会劝告我们自己的同胞。当他们第一句话就说：’他们白人根本就是欺负我们、压迫我们。‘ 我通常会对他们说，这句话太沉重了，会让你自己心情很不好。你把这个放下，我们把事情弄清楚。

不论政治立场蓝也好绿也好，红也好黄也好，一律看他是温哥华市民。

10月1号我很忙，10月10号我也很忙。庆祝性的活动我都参加，’打到xxx’的打杀型活动我就不参加了。

要努力发声，那是你的权利。但是要记得， 你的声音不是天理。

采访黎拔加完整录音 （新窗口）