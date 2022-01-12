特鲁多想知道魁北克省提议的 “健康税” 细节

星期三（1 月 12 日）在渥太华举行的新闻发布会上，特鲁多说，联邦政府努力通过旅行限制等措施来鼓励未接种疫苗的人接种疫苗，但魁北克提出的医疗保健税是一个新概念，需要进一步研究。

他说，目前大家都在关注魁北克提出的提案，但仍有许多细节需要了解。

他告诫说，这项措施如果实施，不应违反加拿大卫生法的原则。

特鲁多说，任何税收或收费都必须遵守《加拿大卫生法》—这是保证全民获得医疗保健的联邦立法:

我们希望确保《加拿大卫生法》的原则得到尊重。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

加拿大总理贾斯汀·特鲁多还表示，各个省份和地区的政府有道理研究如何让人们接种疫苗。

2022 年 1 月 12 日: 加拿大总理 Justin Trudeau 和卫生部长 Jean-Yves Duclos 在渥太华举行新闻发布会. 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

不打疫苗就罚款

本周二，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）宣布，计划对所有拒绝接种疫苗的魁北克成年人征收某种 健康税 ，说白了就是不打疫苗的罚款。

这一措施什么时候实施，以及具体金额尚不清楚，但估计会不止于 50、100 加元。

（CBC，Radio-Canada）