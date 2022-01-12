疫情没完没了：医护人员的 “超级马拉松”

约瑟夫·达希恩 （ Joseph Dahine) 是拉瓦尔市医院 Hôpital de la Cité-de-la-Santé 重症监护室的医生，他说，前四波疫情已经让我们完全筋疲力尽，之后又来了第五波，医护人员已经没有了以前的精力。

几个月来，这位医生目睹了一些同事实在支撑不下去的情况，每天，医护人员们都筋疲力尽，人手不足，工作的人不得不同时顶上生病或隔离同事的班。

约瑟夫·达希恩医生认为，自己很幸运，还没有被压力压垮，但他承认，有时自己会更不耐烦。

疫情持续带来的压力，导致医护人员需要支持的比例升高。 照片：Getty Images

在上周的新闻发布会上，魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝 （Christian Dubé ）谈到省医疗系统中目前有 50,000 名卫生工作者缺勤，其中 20,000 人与 COVID 相关， 其他人是由于其他疾病或受伤，也有些人是出于心理健康原因。

魁北克医生援助计划 （Le Programme d’aide aux médecins du Québec）是为医护人员提供支持和咨询的一个项目，该项目发言人告诉加拿大广播公司，从 2020 年 6 月到 2021 年 5 月，向该项目寻求支持的请求增加了 28%，而且这种趋势仍在继续。

看不到终点

魁北克省急诊儿科医生、无国界医生组织 (Médecins sans frontières，MSF) 前主席乔安娜·刘（ Joanne Liu）把这场流行病比作一场 超级马拉松 。

魁北克省急诊儿科医生、无国界医生组织 (MSF) 前主席乔安娜·刘（ Joanne Liu） 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

她曾经在西非参加抗击埃博拉病毒的工作，她说，我们在其他大流行病中看到过同样的情况，这就像在光着脚跑一场超级马拉松，而且你永远看不到终点线在哪里。

为全科医生提供心理健康培训的精神科医生克莱尔·伽玛士（Claire Gamache）认为，医护人员需要更多的 自我同情 , 必须进行运动，时不时关掉手机，腾出些时间给自己。

（Radio-Canada）