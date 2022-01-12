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疫情没完没了：医护人员的 “超级马拉松”

Joseph Dahine 是 Laval 市 Cité-de-la-Santé 医院的医生。

Joseph Dahine 是 Laval 市 Cité-de-la-Santé 医院的医生。

照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

RCI

疲劳、苦恼、病假……随着第五波 COVID-19 疫情的来袭，魁北克省的医护人员筋疲力尽。

约瑟夫·达希恩 （  Joseph Dahine) 是拉瓦尔市医院 Hôpital de la Cité-de-la-Santé 重症监护室的医生，他说，前四波疫情已经让我们完全筋疲力尽，之后又来了第五波，医护人员已经没有了以前的精力。

几个月来，这位医生目睹了一些同事实在支撑不下去的情况，每天，医护人员们都筋疲力尽，人手不足，工作的人不得不同时顶上生病或隔离同事的班。

约瑟夫·达希恩医生认为，自己很幸运，还没有被压力压垮，但他承认，有时自己会更不耐烦。

Des infirmières marchent de dos dans le corridor d'un hôpital.

疫情持续带来的压力，导致医护人员需要支持的比例升高。

照片：Getty Images

在上周的新闻发布会上，魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝 （Christian Dubé ）谈到省医疗系统中目前有 50,000 名卫生工作者缺勤，其中 20,000 人与 COVID 相关， 其他人是由于其他疾病或受伤，也有些人是出于心理健康原因。

魁北克医生援助计划 （Le Programme d’aide aux médecins du Québec）是为医护人员提供支持和咨询的一个项目，该项目发言人告诉加拿大广播公司，从 2020 年 6 月到 2021 年 5 月，向该项目寻求支持的请求增加了 28%，而且这种趋势仍在继续。

看不到终点 

魁北克省急诊儿科医生、无国界医生组织 (Médecins sans frontières，MSF) 前主席乔安娜·刘（ Joanne Liu）把这场流行病比作一场 超级马拉松

魁北克省急诊儿科医生、无国界医生组织 (MSF) 前主席乔安娜·刘（ Joanne Liu）

魁北克省急诊儿科医生、无国界医生组织 (MSF) 前主席乔安娜·刘（ Joanne Liu）

照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

她曾经在西非参加抗击埃博拉病毒的工作，她说，我们在其他大流行病中看到过同样的情况，这就像在光着脚跑一场超级马拉松，而且你永远看不到终点线在哪里。

为全科医生提供心理健康培训的精神科医生克莱尔·伽玛士（Claire Gamache）认为，医护人员需要更多的 自我同情, 必须进行运动，时不时关掉手机，腾出些时间给自己。

（Radio-Canada）

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