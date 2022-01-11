加拿大的 “老年企业家” 越来越多

76 岁的新斯科舍省居民比尔·万苟德尔（Bill VanGorder）就是其中一位。

他在退休后与妻子 Esther 开设了自己的公司 Nordic Walking Nova Scotia，在整个大西洋沿岸省份出售步行杆。

他说，这一新的收入来源不仅有用，而且是必须的，因为 2008 年的金融危机使他们的投资储蓄大幅缩水。

万苟德尔说，我一生都在为慈善机构工作，我们没有养老金计划，只有储蓄，当市场下跌时我们损失了一半。

缺钱

加拿大广播公司报道说，加拿大象比尔·万苟德尔这样老了还在继续工作的人大有人在。

根据加拿大统计局的统计，目前在 65 岁以上的加拿大人中，大约 15% 仍然活跃在劳动力市场上，而 1999 年的这一比例只有 6％。

对于一些加拿大人来说，65 岁退休不现实，因为缺乏养老金或储蓄。

Sun Life Financial 在 2018 年进行的一项调查发现，退休的加拿大人中有四分之一仍欠有债务，无法安心享受 黄金时光 。

利率超低，储蓄下降

蒙特利尔银行资本市场经济学家罗伯特•卡夫西奇（Robert Kavcic）说，这些年来利率很低，有时甚至低于通货膨胀率。没利息，人们自然不愿意存钱，储蓄率不断下降。

加拿大统计局的数据显示，加拿大的家庭储蓄率在 1982 年时为可支配收入净额的 21.6％，2019 年第二季度只有 1.7％。

卡夫西奇认为，低利率是人们减少储蓄的原因之一，储蓄的回报小，而低利率借贷则更有诱惑力。

他说，退休金的储蓄回报低，人们不能获得足够的 利润 来确保舒适的退休生活，尤其是现在寿命延长，维持老年生活需要更多的资金。

不只是钱的问题

不过，也不是所有老人工作都是因为缺钱。

安大略省居民汤姆·吉布森（Tom Gibson）今年决定与两个儿子一起创业，这位 65 岁的企业家设计了一种便携式保险箱，他希望在下个月把这一新产品推上市场。

他说，对我而言，这不仅仅是钱的问题，我想保持自己的创造力，参与社会。

汤姆·吉布森住在多伦多郊区，除了自己创业外，他还在另一家公司担任顾问，给自己补充些收入。

他说，自己创业，要归功于安省奥沙瓦地区的一个老年创业者 （Seniorpreneurs）项目，他参加了这个项目，受到很大鼓励。

老年创业项目

这个老年创业者项目的创始人是帕拉米拉·拉达哈尼（Pramilla Ramdahani），她专门为安大略省奥沙瓦地区的老年人设计了这个试点项目，目的是看看婴儿潮一代是否还有自己当老板的动力。

她说，老年人培训项目提供营销、计算机编程和企业融资等方面的课程和研讨会，2018 - 19年的第一期培训一推出，60 个位置收到了 75 份申请。

她说，我希望下一届联邦政府能够重视老年人创业，拨款支持老一辈的企业主。

根据 RBC 委托 Ipsos 于 2019 年 6 月 21 日至 24 日进行的在线调查，加拿大近一半的小企业主是婴儿潮一代人，几乎是千禧一代企业主的两倍之多。

** 本文首次发表于2019年9月20日。**

（CBC, Jacqueline Hansen, adaptation en chinois par Li Zhao）